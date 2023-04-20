https://ria.ru/20230420/stoltenberg-1866649604.html

"Там и оставайся". В Австрии жестко осудили визит Столтенберга в Киев

"Там и оставайся". В Австрии жестко осудили визит Столтенберга в Киев - РИА Новости, 20.04.2023

"Там и оставайся". В Австрии жестко осудили визит Столтенберга в Киев

Читатели Exxpress активно обсуждают новости о визите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:35

2023-04-20T15:35

2023-04-20T15:57

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украина

киев

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йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Exxpress активно обсуждают новости о визите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев."НАТО есть и останется организацией глобальных поджигателей войны", — написал один из комментаторов. "Пусть Столтенберг там и остается", — отметил второй."А расширение НАТО — это ли не агрессия по отношению к России? А заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году о том, что он, разумеется, с помощью Запада, превратит Украину в ядерную державу?" — задался вопросом третий."Кто, наконец, положит конец агрессии США", — поинтересовался еще один читатель. "Краткое содержание визита Столтенберга: до последнего украинца", — подытожили пользователи. В четверг генсек НАТО прибыл с визитом на Украину. С начала российской спецоперации он не раз заявлял, что альянс не участвует в нынешнем конфликте. При этом страны — члены блока снабжают ВСУ оружием и боеприпасами на десятки миллиардов долларов, а также осуществляют подготовку украинских военных.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html

украина

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в мире, украина, киев, австрия, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины