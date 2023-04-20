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SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
12:23 20.04.2023 (обновлено: 13:08 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади - РИА Новости, 20.04.2023
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:23
2023-04-20T13:08
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
знаменитости
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве.В ролике музыкант идет по главной площади страны в солнечный день и поет композицию о силе и чести русского народа. На видео также появляются известные московские достопримечательности – Казанский собор, Государственный исторический музей, Спасская башня, ГУМ и Храм Василия Блаженного. По словам SHAMAN, он хотел подчеркнуть в своем ролике смысл композиции.В комментариях под видео зрители написали, что клип исполнителя "можно смотреть бесконечно", и оставили другие положительные отзывы.Ранее SHAMAN выпустил клип на "Мы" с участием юных спортсменов, ученых и героев. Ролик собрал свыше двух миллионов просмотров и занял первое место во вкладке "Тренды" среди музыкальных видео на YouTube.
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Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Знаменитости, Храм Василия Блаженного, ГУМ, YouTube, Москва, Россия, Музыка
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади

Певец SHAMAN поделился видео, на котором исполняет трек "Мы" на Красной площади в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве.
В ролике музыкант идет по главной площади страны в солнечный день и поет композицию о силе и чести русского народа.
На видео также появляются известные московские достопримечательности – Казанский собор, Государственный исторический музей, Спасская башня, ГУМ и Храм Василия Блаженного.
По словам SHAMAN, он хотел подчеркнуть в своем ролике смысл композиции.
«
"Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и её главные символы. Мы и есть Россия — все те, кто говорит и думает по-русски, кто здесь живёт и кто считает нашу землю своей родиной", – рассказал исполнитель.
В комментариях под видео зрители написали, что клип исполнителя "можно смотреть бесконечно", и оставили другие положительные отзывы.
«

"Хочется смотреть снова и снова", "Спасибо большое за клип!", "Такая радость накатывает при прослушивании твоей песни!", – поделились впечатлением пользователи.

Ранее SHAMAN выпустил клип на "Мы" с участием юных спортсменов, ученых и героев. Ролик собрал свыше двух миллионов просмотров и занял первое место во вкладке "Тренды" среди музыкальных видео на YouTube.
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Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров
14 апреля, 11:42
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)ЗнаменитостиХрам Василия БлаженногоГУМYouTubeМоскваРоссияМузыка
 
 
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