https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади - РИА Новости, 20.04.2023
SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:23
2023-04-20T12:23
2023-04-20T13:08
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве.В ролике музыкант идет по главной площади страны в солнечный день и поет композицию о силе и чести русского народа. На видео также появляются известные московские достопримечательности – Казанский собор, Государственный исторический музей, Спасская башня, ГУМ и Храм Василия Блаженного. По словам SHAMAN, он хотел подчеркнуть в своем ролике смысл композиции.В комментариях под видео зрители написали, что клип исполнителя "можно смотреть бесконечно", и оставили другие положительные отзывы.Ранее SHAMAN выпустил клип на "Мы" с участием юных спортсменов, ученых и героев. Ролик собрал свыше двух миллионов просмотров и занял первое место во вкладке "Тренды" среди музыкальных видео на YouTube.
https://ria.ru/20230414/shaman-1865241839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади
Певец SHAMAN поделился видео, на котором исполняет трек "Мы" на Красной площади в Москве
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил
на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве.
В ролике музыкант идет по главной площади страны в солнечный день и поет композицию о силе и чести русского народа.
На видео также появляются известные московские достопримечательности – Казанский собор, Государственный исторический музей, Спасская башня, ГУМ и Храм Василия Блаженного.
По словам SHAMAN, он хотел подчеркнуть в своем ролике смысл композиции.
«
"Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и её главные символы. Мы и есть Россия — все те, кто говорит и думает по-русски, кто здесь живёт и кто считает нашу землю своей родиной", – рассказал исполнитель.
В комментариях под видео зрители написали, что клип исполнителя "можно смотреть бесконечно", и оставили другие положительные отзывы.
«
"Хочется смотреть снова и снова", "Спасибо большое за клип!", "Такая радость накатывает при прослушивании твоей песни!", – поделились впечатлением пользователи.
Ранее SHAMAN выпустил
клип на "Мы" с участием юных спортсменов, ученых и героев. Ролик собрал свыше двух миллионов просмотров и занял первое место во вкладке "Тренды" среди музыкальных видео на YouTube.
Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров