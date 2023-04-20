https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html

SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади

SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади - РИА Новости, 20.04.2023

SHAMAN исполнил песню "Мы" на Красной площади

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:23

2023-04-20T12:23

2023-04-20T13:08

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разместил на своем YouTube-канале видео, на котором исполняет песню "Мы" на Красной площади в Москве.В ролике музыкант идет по главной площади страны в солнечный день и поет композицию о силе и чести русского народа. На видео также появляются известные московские достопримечательности – Казанский собор, Государственный исторический музей, Спасская башня, ГУМ и Храм Василия Блаженного. По словам SHAMAN, он хотел подчеркнуть в своем ролике смысл композиции.В комментариях под видео зрители написали, что клип исполнителя "можно смотреть бесконечно", и оставили другие положительные отзывы.Ранее SHAMAN выпустил клип на "Мы" с участием юных спортсменов, ученых и героев. Ролик собрал свыше двух миллионов просмотров и занял первое место во вкладке "Тренды" среди музыкальных видео на YouTube.

https://ria.ru/20230414/shaman-1865241839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , знаменитости, храм василия блаженного, гум, youtube, москва, россия, музыка