https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html

В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено, пишут СМИ

В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023

В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено, пишут СМИ

В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них, пишет газета... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:05

2023-04-20T09:05

2023-04-20T10:36

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

владимир путин

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

украина

европа

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника."Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер", — цитирует FT своего собеседника.Как отмечает издание, многие чиновники признают, что незатронутые рестрикциями сферы российской экономики производят жизненно важные продукты или услуги для некоторых европейских стран, поэтому на ограничительные меры в этих областях наложат вето.Чиновники, работающие над следующим пакетом санкций, рассказали, что новые меры вероятно, ограничатся лишь расширением фигурантов списка. Кроме того, идет работа для "закрытия лазеек" при исполнении уже действующих ограничений, о чем говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за военной операции на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, украина, европа