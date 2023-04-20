В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено, пишут СМИ
FT: в ЕС сочли, что с новыми санкциями против России покончено
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер", — цитирует FT своего собеседника.
Как отмечает издание, многие чиновники признают, что незатронутые рестрикциями сферы российской экономики производят жизненно важные продукты или услуги для некоторых европейских стран, поэтому на ограничительные меры в этих областях наложат вето.
Чиновники, работающие над следующим пакетом санкций, рассказали, что новые меры вероятно, ограничатся лишь расширением фигурантов списка. Кроме того, идет работа для "закрытия лазеек" при исполнении уже действующих ограничений, о чем говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за военной операции на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.