RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры
Минцифры: ряд официальных поставщиков смартфонов в Россию устанавливают на них RuStore
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore", - сказали в министерстве.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник среди разработчиков софта сообщила, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства. Сами бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. При первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям.
Отечественный магазин приложений RuStore с 1 января 2023 года стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Кабмин РФ отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.
Корреспондент РИА Новости в конце марта убедился, что RuStore не появился на вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также на более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах.