https://ria.ru/20230420/rustore-1866611686.html

RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры

RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 20.04.2023

RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры

Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:10

2023-04-20T14:10

2023-04-20T14:10

россия

realme

google

samsung

технологии

xiaomi inc

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры. "Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore", - сказали в министерстве. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник среди разработчиков софта сообщила, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства. Сами бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. При первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям. Отечественный магазин приложений RuStore с 1 января 2023 года стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Кабмин РФ отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List. Корреспондент РИА Новости в конце марта убедился, что RuStore не появился на вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также на более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах.

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

https://ria.ru/20230419/sotsseti-1866397823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, realme, google, samsung, технологии, xiaomi inc, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)