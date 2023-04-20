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RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 20.04.2023
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14:10 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/rustore-1866611686.html
RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры
RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры - РИА Новости, 20.04.2023
RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры
Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:10
2023-04-20T14:10
россия
realme
google
samsung
технологии
xiaomi inc
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры. "Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore", - сказали в министерстве. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник среди разработчиков софта сообщила, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства. Сами бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. При первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям. Отечественный магазин приложений RuStore с 1 января 2023 года стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Кабмин РФ отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List. Корреспондент РИА Новости в конце марта убедился, что RuStore не появился на вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также на более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
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россия, realme, google, samsung, технологии, xiaomi inc, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Realme, Google, Samsung, Технологии, Xiaomi Inc, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры

Минцифры: ряд официальных поставщиков смартфонов в Россию устанавливают на них RuStore

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд иностранных производителей, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore", - сказали в министерстве.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
27 мая 2022, 08:00
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник среди разработчиков софта сообщила, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства. Сами бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. При первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям.
Отечественный магазин приложений RuStore с 1 января 2023 года стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Кабмин РФ отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.
Корреспондент РИА Новости в конце марта убедился, что RuStore не появился на вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также на более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Россиянам рассказали, чем опасны американские социальные сети
19 апреля, 17:00
 
РоссияRealmeGoogleSamsungТехнологииXiaomi IncМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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