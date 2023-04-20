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"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор - РИА Новости, 20.04.2023
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11:02 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/reys-1866546714.html
"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор
"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор - РИА Новости, 20.04.2023
"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор
Краевая авиакомпания "КрасАвиа" с 24 мая на регулярной основе начинает выполнять первый в своей истории прямой международный еженедельный рейс из Красноярска в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:02
2023-04-20T11:02
красноярский край
красавиа
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Краевая авиакомпания "КрасАвиа" с 24 мая на регулярной основе начинает выполнять первый в своей истории прямой международный еженедельный рейс из Красноярска в столицу Монголии Улан-Батор, сообщает пресс-служба министерства транспорта Красноярского края.Возможность открытия данного авиасообщения возникла летом прошлого года после визита в Монголию делегации Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом."КрасАвиа" начинает продажу авиабилетов на прямые рейсы в столицу Монголии Улан-Батор. Полеты по маршруту Красноярск–Улан-Батор–Красноярск будут выполняться на регулярной основе еженедельно, начиная с 24 мая. Рейс в столицу Монголии будет выполняться на самолете АTR-42 с вылетом из Красноярска в 23.55, время в пути 3 часа 25 минут; в обратном направлении вылет из Улан-Батора 5.40, время в пути 3 часа 30 минут. Стоимость билета от 13 500 рублей. Первый рейс состоится 24 мая и далее еженедельно в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.При формировании расписания, с учетом исторической связи между республикой Тува и Монголией, обеспечивается удобная двухсторонняя стыковка рейсов между Улан-Батором и Кызылом через Красноярск. Из аэропорта Улан-Батора предусмотрены стыковки на рейсы в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие международные направления."Почти год понадобился для согласования всех формальностей по открытию нового направления. Компания получила международный код IATA, аккредитацию авиационных властей Монголии для выполнения регулярных коммерческих рейсов. В настоящее время завершены все необходимые процедуры для начала полетов по маршруту Красноярск – Улан-Батор. Кстати, это первое международное регулярное направление в истории "КрасАвиа", и мы надеемся, не последнее", - сказал генеральный директор "КрасАвиа" Андрей Егоров.
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красноярский край, красавиа
Красноярский край, КрасАвиа

"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор

© Фото : министерство транспорта Красноярского края"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор
КрасАвиа с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : министерство транспорта Красноярского края
"КрасАвиа" с 24 мая открывает прямой регулярный рейс Красноярск–Улан-Батор
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Краевая авиакомпания "КрасАвиа" с 24 мая на регулярной основе начинает выполнять первый в своей истории прямой международный еженедельный рейс из Красноярска в столицу Монголии Улан-Батор, сообщает пресс-служба министерства транспорта Красноярского края.
Возможность открытия данного авиасообщения возникла летом прошлого года после визита в Монголию делегации Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом.
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"КрасАвиа" начинает продажу авиабилетов на прямые рейсы в столицу Монголии Улан-Батор. Полеты по маршруту Красноярск–Улан-Батор–Красноярск будут выполняться на регулярной основе еженедельно, начиная с 24 мая. Рейс в столицу Монголии будет выполняться на самолете АTR-42 с вылетом из Красноярска в 23.55, время в пути 3 часа 25 минут; в обратном направлении вылет из Улан-Батора 5.40, время в пути 3 часа 30 минут. Стоимость билета от 13 500 рублей. Первый рейс состоится 24 мая и далее еженедельно в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.
При формировании расписания, с учетом исторической связи между республикой Тува и Монголией, обеспечивается удобная двухсторонняя стыковка рейсов между Улан-Батором и Кызылом через Красноярск. Из аэропорта Улан-Батора предусмотрены стыковки на рейсы в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие международные направления.
"Почти год понадобился для согласования всех формальностей по открытию нового направления. Компания получила международный код IATA, аккредитацию авиационных властей Монголии для выполнения регулярных коммерческих рейсов. В настоящее время завершены все необходимые процедуры для начала полетов по маршруту Красноярск – Улан-Батор. Кстати, это первое международное регулярное направление в истории "КрасАвиа", и мы надеемся, не последнее", - сказал генеральный директор "КрасАвиа" Андрей Егоров.
 
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