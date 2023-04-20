https://ria.ru/20230420/protest-1866625231.html

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext - РИА Новости, 20.04.2023

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext

Железнодорожники и профсоюзные активисты, выступающие против пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:38

2023-04-20T14:38

2023-04-20T15:14

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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные активисты, выступающие против пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа, передает корреспондент РИА Новости. Более сотни манифестантов ворвались в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат "Нет пенсионной реформе!", жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!", а также распевали песню сторонников движения "Желтые жилеты". В ней говорится: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!" К протестам призывал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Акция проходит на фоне забастовки Национальной компании железных дорог, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за этого во Франции частично нарушено движение поездов. Неделю назад манифестанты ворвались в здание производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) и также скандировали лозунги и жгли файеры, а еще за неделю до этого они заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании BlackRock в Париже. Реформа, которую продвигают власти Франции, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Эти изменения вызывают резкое неприятие в обществе, с января по всей Франции проходят массовые акции протеста.В середине марта премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, которая позволяет провести законопроект о реформе без голосования в парламенте. Это привело к новой волне протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.Тем не менее в конце прошлой недели Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью закона, а президент Эммануэль Макрон его подписал. После этого профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230417/protest-1865940627.html

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

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Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа 2023-04-20T14:38 true PT0M20S

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в мире, франция, париж, элизабет борн