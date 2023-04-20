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В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext - РИА Новости, 20.04.2023
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14:38 20.04.2023 (обновлено: 15:14 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/protest-1866625231.html
В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext
В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext - РИА Новости, 20.04.2023
В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext
Железнодорожники и профсоюзные активисты, выступающие против пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:38
2023-04-20T15:14
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные активисты, выступающие против пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа, передает корреспондент РИА Новости. Более сотни манифестантов ворвались в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат "Нет пенсионной реформе!", жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!", а также распевали песню сторонников движения "Желтые жилеты". В ней говорится: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!" К протестам призывал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Акция проходит на фоне забастовки Национальной компании железных дорог, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за этого во Франции частично нарушено движение поездов. Неделю назад манифестанты ворвались в здание производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) и также скандировали лозунги и жгли файеры, а еще за неделю до этого они заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании BlackRock в Париже. Реформа, которую продвигают власти Франции, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Эти изменения вызывают резкое неприятие в обществе, с января по всей Франции проходят массовые акции протеста.В середине марта премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, которая позволяет провести законопроект о реформе без голосования в парламенте. Это привело к новой волне протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.Тем не менее в конце прошлой недели Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью закона, а президент Эммануэль Макрон его подписал. После этого профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230417/protest-1865940627.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа
Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext

В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные активисты, выступающие против пенсионной реформы, захватили здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа, передает корреспондент РИА Новости.
Более сотни манифестантов ворвались в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат "Нет пенсионной реформе!", жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!", а также распевали песню сторонников движения "Желтые жилеты". В ней говорится: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!"
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона
17 апреля, 21:59
К протестам призывал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Акция проходит на фоне забастовки Национальной компании железных дорог, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за этого во Франции частично нарушено движение поездов.
Неделю назад манифестанты ворвались в здание производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) и также скандировали лозунги и жгли файеры, а еще за неделю до этого они заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании BlackRock в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения завода Mathis в коммуне Мюттерсольц. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
19 апреля, 22:10
Реформа, которую продвигают власти Франции, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Эти изменения вызывают резкое неприятие в обществе, с января по всей Франции проходят массовые акции протеста.
В середине марта премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, которая позволяет провести законопроект о реформе без голосования в парламенте. Это привело к новой волне протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
Тем не менее в конце прошлой недели Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью закона, а президент Эммануэль Макрон его подписал. После этого профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
6 апреля, 17:38
 
В миреФранцияПарижЭлизабет Борн
 
 
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