https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html

Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы

Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы - РИА Новости, 20.04.2023

Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы

Минпросвещения России утвердило Дорожную карту по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:52

2023-04-20T12:52

2023-04-20T12:52

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795989781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_8b113981b624cbef87ca5a6d4c9ccb55.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило Дорожную карту по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023–2024 годы. Документ предусматривает развитие сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Российской Федерации, а также разработку комплексной системы мер поддержки учеников этих классов.Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил значение психолого-педагогических классов для подготовки будущих учителей.Согласно дорожной карте в 2023 году в субъектах России планируется создать не менее 3500 классов, в 2024 году – не менее 5000 классов.Для поддержки выпускников психолого-педагогических классов внедрена в том числе система учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Учащиеся, показавшие хорошие результаты, получат преимущество при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров.Также в 2023–2024 годах запланированы различные мероприятия: Всероссийский юношеский педагогический форум на базе Всероссийского детского центра "Орленок", Всероссийская акция "День единых действий классов психолого-педагогической направленности", Открытый чемпионат педагогических компетенций, профильные смены, конкурсы, олимпиады, онлайн-школа и др.Дорожного карта включает 58 мероприятий, рассчитанных на учеников и педагогов профильных психолого-педагогических классов, руководителей региональных министерств и ведомств сферы образования.Документ разработан в рамках реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года (на 2022–2024 годы), утвержденной 28 декабря 2022 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, навигатор абитуриента