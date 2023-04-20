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Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы
Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы - РИА Новости, 20.04.2023
Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы
Минпросвещения России утвердило Дорожную карту по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:52
2023-04-20T12:52
2023-04-20T12:52
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило Дорожную карту по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023–2024 годы. Документ предусматривает развитие сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Российской Федерации, а также разработку комплексной системы мер поддержки учеников этих классов.Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил значение психолого-педагогических классов для подготовки будущих учителей.Согласно дорожной карте в 2023 году в субъектах России планируется создать не менее 3500 классов, в 2024 году – не менее 5000 классов.Для поддержки выпускников психолого-педагогических классов внедрена в том числе система учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Учащиеся, показавшие хорошие результаты, получат преимущество при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров.Также в 2023–2024 годах запланированы различные мероприятия: Всероссийский юношеский педагогический форум на базе Всероссийского детского центра "Орленок", Всероссийская акция "День единых действий классов психолого-педагогической направленности", Открытый чемпионат педагогических компетенций, профильные смены, конкурсы, олимпиады, онлайн-школа и др.Дорожного карта включает 58 мероприятий, рассчитанных на учеников и педагогов профильных психолого-педагогических классов, руководителей региональных министерств и ведомств сферы образования.Документ разработан в рамках реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года (на 2022–2024 годы), утвержденной 28 декабря 2022 года.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило Дорожную карту по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023–2024 годы. Документ предусматривает развитие сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Российской Федерации, а также разработку комплексной системы мер поддержки учеников этих классов.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил значение психолого-педагогических классов для подготовки будущих учителей.
«
"Мы активно развиваем сеть психолого-педагогических классов, и с каждым годом их число увеличивается. В педклассы идут ребята, которые уже решили связать свою жизнь с педагогикой. Это наш кадровый резерв, будущие учителя, которые через несколько лет придут работать в школы или колледжи. Им нужно создать все условия для учебы и саморазвития, а также для того, чтобы они продолжили педагогическое образование в профильных университетах или колледжах", – сказал Сергей Кравцов.
Согласно дорожной карте в 2023 году в субъектах России планируется создать не менее 3500 классов, в 2024 году – не менее 5000 классов.
Для поддержки выпускников психолого-педагогических классов внедрена в том числе система учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Учащиеся, показавшие хорошие результаты, получат преимущество при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров.
Также в 2023–2024 годах запланированы различные мероприятия: Всероссийский юношеский педагогический форум на базе Всероссийского детского центра "Орленок", Всероссийская акция "День единых действий классов психолого-педагогической направленности", Открытый чемпионат педагогических компетенций, профильные смены, конкурсы, олимпиады, онлайн-школа и др.
Дорожного карта включает 58 мероприятий, рассчитанных на учеников и педагогов профильных психолого-педагогических классов, руководителей региональных министерств и ведомств сферы образования.
Документ разработан в рамках реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года (на 2022–2024 годы), утвержденной 28 декабря 2022 года.