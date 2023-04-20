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Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ-2023
Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 20.04.2023
Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ-2023
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус примет участие в ПМЭФ в 2023 году, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:33
2023-04-20T19:33
2023-04-20T20:06
куба
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
сергей лавров
евразийский экономический союз
санкт-петербург
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус примет участие в ПМЭФ в 2023 году, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее Лавров заявил, что в июне премьер-министр Кубы посетит Россию для выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках ЕАЭС.Глава российской дипломатии отметил, что "вовлечённость кубинских друзей в эти мероприятия поможет открыть новые перспективы и направления торгово-экономического взаимодействия".ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты. Архитектура программы опубликована на сайте форума.
https://ria.ru/20230418/lavrov-1865964703.html
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куба, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, санкт-петербург
Куба, Петербургский международный экономический форум (фонд), Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, Санкт-Петербург
Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ-2023
Лавров сообщил, что премьер-министр Кубы Марреро Крус примет участие в ПМЭФ-2023