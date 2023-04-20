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На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
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09:40 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/plan-1866525736.html
На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным, пишут СМИ
На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным, пишут СМИ
Ряд стран Запада с критикой отнеслись к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой КНР для выработки плана по переговорам между... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:40
2023-04-20T09:40
в мире
эммануэль макрон
си цзиньпин
ван и (политик)
украина
россия
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд стран Запада с критикой отнеслись к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой КНР для выработки плана по переговорам между Россией и Украиной, они считают такие усилия преждевременными и опасаются подрыва единства в Европе, передает агентство Блумберг. "Стремление Макрона заручиться помощью Китая для составления плана для возможных переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны ряда союзников, которые считают, что такое усилие является преждевременным и опасаются, что оно может подорвать европейское единство", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль". По данным агентства, чиновники в некоторых европейских странах считают, что стратегия Макрона может "внести неразбериху" в отношении требования Украины, чтобы Россия "отказалась от всех украинских территорий". Как сообщается, некоторые страны со скептицизмом отнеслись к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. При этом один из европейских дипломатов в Пекине заявил, что Франции, возможно, удастся усадить стороны за стол переговоров, но, по его словам, тогда они могут не знать, что делать, когда они там окажутся. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230419/plan-1866252927.html
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в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, ван и (политик), украина, россия, москва
В мире, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Украина, Россия, Москва
На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным, пишут СМИ

Блумберг: некоторые страны Запада опасаются подрыва единства Европы из-за плана Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ряд стран Запада с критикой отнеслись к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой КНР для выработки плана по переговорам между Россией и Украиной, они считают такие усилия преждевременными и опасаются подрыва единства в Европе, передает агентство Блумберг.
"Стремление Макрона заручиться помощью Китая для составления плана для возможных переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны ряда союзников, которые считают, что такое усилие является преждевременным и опасаются, что оно может подорвать европейское единство", - говорится в сообщении агентства.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса
Вчера, 10:19
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".
По данным агентства, чиновники в некоторых европейских странах считают, что стратегия Макрона может "внести неразбериху" в отношении требования Украины, чтобы Россия "отказалась от всех украинских территорий".
Как сообщается, некоторые страны со скептицизмом отнеслись к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. При этом один из европейских дипломатов в Пекине заявил, что Франции, возможно, удастся усадить стороны за стол переговоров, но, по его словам, тогда они могут не знать, что делать, когда они там окажутся.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине
7 апреля, 17:42
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто
5 апреля, 17:13
 
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