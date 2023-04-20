https://ria.ru/20230420/orden-1866520709.html

Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества

Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.04.2023

Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества

Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска Ивана Огрызкова, участника специальной военной операции на Украине, сообщает мэрия в четверг. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:12

2023-04-20T09:12

2023-04-20T09:12

специальная военная операция на украине

благовещенск

херсонская область

олег имамеев

общество

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_61:114:1778:1080_1920x0_80_0_0_e89c338df8fac7b65c40dd7a3c716549.jpg

ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска Ивана Огрызкова, участника специальной военной операции на Украине, сообщает мэрия в четверг. "Мэр Олег Имамеев встретился с близкими погибшего при исполнении боевых задач благовещенца Ивана Огрызкова. Он вручил его маме Елене Кучеровец орден Мужества, которым ее сын был награжден посмертно", - говорится в сообщении. Со слов родных погибшего, Иван окончил школу № 2, в армии был с конца 2018 года – проходил службу по контракту в войсковой части Екатеринославки. С февраля 2022 года гранатометчиком принимал участие в специальной военной операции. Погиб 27 сентября прошлого года в Херсонской области в ходе артиллерийского обстрела. Мэр Благовещенска поблагодарил родных за достойное воспитание сына, за то, что вырастили патриота, который "мужественно, отважно и самоотверженно исполнил свой воинский долг". По мнению градоначальника, память о героях, которые отдали свои жизни в ходе боевых действий, "обязательно нужно сохранять и увековечивать": "Будут ли это уголки памяти, парты героев, экспозиции в школьных музеях, но эту работу мы будем обязательно делать". По данным областного правительства, регион готовится к открытию филиала государственного фонда поддержки участников военной спецоперации "Защитники Отечества". Фонд и его филиалы во всех регионах должны начать работу с 1 июня. В Амурской области сейчас подбирается помещение и комплектуется штат. Работать с участниками спецоперации и членами их семей будут социальные координаторы. Для этого в филиале будет создана специальная служба. Специалисты будут оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, юридическую консультацию и сопровождение по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.

https://ria.ru/20230419/nagrady-1866253686.html

https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html

благовещенск

херсонская область

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

благовещенск, херсонская область , олег имамеев, общество, амурская область