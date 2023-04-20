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Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/orden-1866520709.html
Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества
Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.04.2023
Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества
Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска Ивана Огрызкова, участника специальной военной операции на Украине, сообщает мэрия в четверг. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:12
2023-04-20T09:12
специальная военная операция на украине
благовещенск
херсонская область
олег имамеев
общество
амурская область
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска Ивана Огрызкова, участника специальной военной операции на Украине, сообщает мэрия в четверг. "Мэр Олег Имамеев встретился с близкими погибшего при исполнении боевых задач благовещенца Ивана Огрызкова. Он вручил его маме Елене Кучеровец орден Мужества, которым ее сын был награжден посмертно", - говорится в сообщении. Со слов родных погибшего, Иван окончил школу № 2, в армии был с конца 2018 года – проходил службу по контракту в войсковой части Екатеринославки. С февраля 2022 года гранатометчиком принимал участие в специальной военной операции. Погиб 27 сентября прошлого года в Херсонской области в ходе артиллерийского обстрела. Мэр Благовещенска поблагодарил родных за достойное воспитание сына, за то, что вырастили патриота, который "мужественно, отважно и самоотверженно исполнил свой воинский долг". По мнению градоначальника, память о героях, которые отдали свои жизни в ходе боевых действий, "обязательно нужно сохранять и увековечивать": "Будут ли это уголки памяти, парты героев, экспозиции в школьных музеях, но эту работу мы будем обязательно делать". По данным областного правительства, регион готовится к открытию филиала государственного фонда поддержки участников военной спецоперации "Защитники Отечества". Фонд и его филиалы во всех регионах должны начать работу с 1 июня. В Амурской области сейчас подбирается помещение и комплектуется штат. Работать с участниками спецоперации и членами их семей будут социальные координаторы. Для этого в филиале будет создана специальная служба. Специалисты будут оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, юридическую консультацию и сопровождение по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.
https://ria.ru/20230419/nagrady-1866253686.html
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благовещенск, херсонская область , олег имамеев, общество, амурская область
Специальная военная операция на Украине, Благовещенск, Херсонская область , Олег Имамеев, Общество, Амурская область
Участника СВО из Благовещенска посмертно наградили орденом Мужества

Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска, участвовавшего в спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Орденом Мужества посмертно наградили жителя Благовещенска Ивана Огрызкова, участника специальной военной операции на Украине, сообщает мэрия в четверг.
"Мэр Олег Имамеев встретился с близкими погибшего при исполнении боевых задач благовещенца Ивана Огрызкова. Он вручил его маме Елене Кучеровец орден Мужества, которым ее сын был награжден посмертно", - говорится в сообщении.
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Со слов родных погибшего, Иван окончил школу № 2, в армии был с конца 2018 года – проходил службу по контракту в войсковой части Екатеринославки. С февраля 2022 года гранатометчиком принимал участие в специальной военной операции. Погиб 27 сентября прошлого года в Херсонской области в ходе артиллерийского обстрела.
Мэр Благовещенска поблагодарил родных за достойное воспитание сына, за то, что вырастили патриота, который "мужественно, отважно и самоотверженно исполнил свой воинский долг".
По мнению градоначальника, память о героях, которые отдали свои жизни в ходе боевых действий, "обязательно нужно сохранять и увековечивать": "Будут ли это уголки памяти, парты героев, экспозиции в школьных музеях, но эту работу мы будем обязательно делать".
По данным областного правительства, регион готовится к открытию филиала государственного фонда поддержки участников военной спецоперации "Защитники Отечества". Фонд и его филиалы во всех регионах должны начать работу с 1 июня.
В Амурской области сейчас подбирается помещение и комплектуется штат. Работать с участниками спецоперации и членами их семей будут социальные координаторы. Для этого в филиале будет создана специальная служба. Специалисты будут оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, юридическую консультацию и сопровождение по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.
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Специальная военная операция на УкраинеБлаговещенскХерсонская областьОлег ИмамеевОбществоАмурская область
 
 
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