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Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион" - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
19:16 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ntv-1866718595.html
Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион"
Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион" - РИА Новости, 20.04.2023
Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион"
Шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:16
2023-04-20T19:16
шоубиз
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лера кудрявцева
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Гостями нового выпуска станут авторы и исполнители песен прошлых лет – Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Андрей Гуров и многие другие. Они расскажут о своей судьбе и о цене славы. Кресло ведущей проекта традиционно займет Лера Кудрявцева. Премьера шоу "Секрет на миллион" состоялась в 2016 году. По правилам передачи, участники должны отвечать на каверзные вопросы. За каждый правдивый ответ герой получает денежный приз. Максимальная сумма, которую можно заработать, – 1,5 миллиона рублей. Все выигранные средства направляются в благотворительные фонды. В эфир вышло уже 247 выпусков. "Секрет на миллион" исчез из сетки вещания в середине марта, что обеспокоило поклонников передачи. Но Лера Кудрявцева успокоила зрителей и заявила, что проект не закрыт.
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нтв (телеканал), лера кудрявцева, кирилл андреев
Шоубиз, НТВ (телеканал), Лера Кудрявцева, Кирилл Андреев
Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион"

Телеканал НТВ объявил, что шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля

© Фото предоставлено PR НТВЛера Кудрявцева на шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ
Лера Кудрявцева на шоу Секрет на миллион телеканала НТВ
© Фото предоставлено PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Гостями нового выпуска станут авторы и исполнители песен прошлых лет – Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Андрей Гуров и многие другие. Они расскажут о своей судьбе и о цене славы.
Кресло ведущей проекта традиционно займет Лера Кудрявцева.
Премьера шоу "Секрет на миллион" состоялась в 2016 году. По правилам передачи, участники должны отвечать на каверзные вопросы.
За каждый правдивый ответ герой получает денежный приз. Максимальная сумма, которую можно заработать, – 1,5 миллиона рублей. Все выигранные средства направляются в благотворительные фонды. В эфир вышло уже 247 выпусков.
"Секрет на миллион" исчез из сетки вещания в середине марта, что обеспокоило поклонников передачи. Но Лера Кудрявцева успокоила зрителей и заявила, что проект не закрыт.
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