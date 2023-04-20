https://ria.ru/20230420/ntv-1866718595.html

Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион"

Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион" - РИА Новости, 20.04.2023

Названа дата возвращения в эфир шоу "Секрет на миллион"

Шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:16

2023-04-20T19:16

2023-04-20T19:16

шоубиз

нтв (телеканал)

лера кудрявцева

кирилл андреев

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Шоу "Секрет на миллион" вернется в эфир 29 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Гостями нового выпуска станут авторы и исполнители песен прошлых лет – Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Андрей Гуров и многие другие. Они расскажут о своей судьбе и о цене славы. Кресло ведущей проекта традиционно займет Лера Кудрявцева. Премьера шоу "Секрет на миллион" состоялась в 2016 году. По правилам передачи, участники должны отвечать на каверзные вопросы. За каждый правдивый ответ герой получает денежный приз. Максимальная сумма, которую можно заработать, – 1,5 миллиона рублей. Все выигранные средства направляются в благотворительные фонды. В эфир вышло уже 247 выпусков. "Секрет на миллион" исчез из сетки вещания в середине марта, что обеспокоило поклонников передачи. Но Лера Кудрявцева успокоила зрителей и заявила, что проект не закрыт.

https://ria.ru/20230420/maska-1866606525.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нтв (телеканал), лера кудрявцева, кирилл андреев