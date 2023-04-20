https://ria.ru/20230420/natsisty-1866545976.html

Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую

Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую - РИА Новости, 20.04.2023

Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:00

2023-04-20T11:00

2023-04-20T11:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

александр беглов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, но и развязать новую мировую войну. "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Однако он выразил убежденность в том, что "у них тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и сейчас тем более". Лукашенко заявил, что "предстоит большая работа по укреплению братского союза Белоруссии и России, который сегодня является оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами".

https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848798280.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, александр беглов, россия