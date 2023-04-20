https://ria.ru/20230420/natsisty-1866545976.html
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую - РИА Новости, 20.04.2023
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:00
2023-04-20T11:00
2023-04-20T11:00
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александр лукашенко
александр беглов
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, но и развязать новую мировую войну. "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Однако он выразил убежденность в том, что "у них тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и сейчас тем более". Лукашенко заявил, что "предстоит большая работа по укреплению братского союза Белоруссии и России, который сегодня является оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами".
https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848798280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, александр беглов, россия
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Беглов, Россия
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую
Лукашенко: нацисты и прочие деструктивные силы хотят переписать историю и развязать войну