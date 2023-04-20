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Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую - РИА Новости, 20.04.2023
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11:00 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/natsisty-1866545976.html
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую - РИА Новости, 20.04.2023
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:00
2023-04-20T11:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
александр беглов
россия
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, но и развязать новую мировую войну. "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Однако он выразил убежденность в том, что "у них тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и сейчас тем более". Лукашенко заявил, что "предстоит большая работа по укреплению братского союза Белоруссии и России, который сегодня является оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, александр беглов, россия
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Беглов, Россия
Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую

Лукашенко: нацисты и прочие деструктивные силы хотят переписать историю и развязать войну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает попытки националистических и деструктивных сил не только переписать историю Второй мировой войны, но и развязать новую мировую войну.
"Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в Третью мировую войну", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Однако он выразил убежденность в том, что "у них тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и сейчас тем более".
Лукашенко заявил, что "предстоит большая работа по укреплению братского союза Белоруссии и России, который сегодня является оплотом правды и свободы на пространстве СНГ и за его пределами".
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