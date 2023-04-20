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Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nato-1866767849.html
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины - РИА Новости, 20.04.2023
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:24
2023-04-20T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
москва
йенс столтенберг
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В четверг генеральный секретарь в во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в военный блок."По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры", — отметил он.При этом военный заметил, что даже без членства Киева в НАТО альянс проводит враждебную политики в отношении Москвы, рассматривая ее в качестве врага. Он предупредил, что это может обернуться обострением на театре военных действий, так как нельзя исключать, что страны-члены организации, такие как Польша или Литва, открыто вступят в конфликт.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html
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в мире, украина, киев, москва, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Йенс Столтенберг, НАТО, Министерство обороны США
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины

Полковник Макгрегор: слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО приведут к эскалации

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В четверг генеральный секретарь в во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в военный блок.
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"По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры", — отметил он.
При этом военный заметил, что даже без членства Киева в НАТО альянс проводит враждебную политики в отношении Москвы, рассматривая ее в качестве врага. Он предупредил, что это может обернуться обострением на театре военных действий, так как нельзя исключать, что страны-члены организации, такие как Польша или Литва, открыто вступят в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваЙенс СтолтенбергНАТОМинистерство обороны США
 
 
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