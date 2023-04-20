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Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины - РИА Новости, 20.04.2023
Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:24
2023-04-20T23:24
2023-04-20T23:24
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В четверг генеральный секретарь в во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в военный блок."По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры", — отметил он.При этом военный заметил, что даже без членства Киева в НАТО альянс проводит враждебную политики в отношении Москвы, рассматривая ее в качестве врага. Он предупредил, что это может обернуться обострением на театре военных действий, так как нельзя исключать, что страны-члены организации, такие как Польша или Литва, открыто вступят в конфликт.
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Американский полковник ужаснулся словам Столтенберга о будущем Украины
Полковник Макгрегор: слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО приведут к эскалации