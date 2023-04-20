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Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023
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17:49 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nato-1866704228.html
Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский
Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023
Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский
Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:49
2023-04-20T17:49
в мире
украина
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
джейк салливан
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, в которых сейчас находятся Киев и альянс. "Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс. Сейчас, когда большинство поддерживают вступление в альянс, время для соответствующих решений", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев. По его словам, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, джейк салливан
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Джейк Салливан
Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский

Зеленский: нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, в которых сейчас находятся Киев и альянс.
"Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс. Сейчас, когда большинство поддерживают вступление в альянс, время для соответствующих решений", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.
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По его словам, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО".
«
"Мы начали об этом говорить с генсекретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся", - добавил Зеленский.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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