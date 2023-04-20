https://ria.ru/20230420/nato-1866704228.html

Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский

Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023

Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский

Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:49

2023-04-20T17:49

2023-04-20T17:49

в мире

украина

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владимир зеленский

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джейк салливан

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, в которых сейчас находятся Киев и альянс. "Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс. Сейчас, когда большинство поддерживают вступление в альянс, время для соответствующих решений", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев. По его словам, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, джейк салливан