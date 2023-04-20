Барьеров для приглашения Украины в НАТО нет, заявил Зеленский
Зеленский: нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что нет ни одного барьера, мешающего пригласить Украину в НАТО, по его словам, сейчас нужно нечто большее, чем тот формат отношений, в которых сейчас находятся Киев и альянс.
"Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс. Сейчас, когда большинство поддерживают вступление в альянс, время для соответствующих решений", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.
По его словам, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО".
«
"Мы начали об этом говорить с генсекретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся", - добавил Зеленский.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.