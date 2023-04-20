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Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
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16:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nato-1866659639.html
Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО
Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:05
2023-04-20T16:05
в мире
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. "Союзники поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это, как компромисс будущему членству в НАТО. Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность. Мы со своей стороны все подготовим", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230420/nato-1866651963.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, джейк салливан, нато
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Джейк Салливан, НАТО
Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО

Зеленский рассчитывает утвердить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Союзники поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это, как компромисс будущему членству в НАТО. Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность. Мы со своей стороны все подготовим", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Вчера, 15:45
 
В миреУкраинаКиевВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДжейк СалливанНАТО
 
 
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