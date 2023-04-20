https://ria.ru/20230420/nato-1866659639.html

Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО

Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 20.04.2023

Зеленский рассчитывает утвердить гарантии для Украины на саммите НАТО

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:05

2023-04-20T16:05

2023-04-20T16:05

в мире

украина

киев

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

джейк салливан

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866654009_0:107:3000:1795_1920x0_80_0_0_9bac4ee2c6e51bb818ed5c9975bbb017.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. "Союзники поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это, как компромисс будущему членству в НАТО. Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность. Мы со своей стороны все подготовим", - сказал Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230420/nato-1866651963.html

украина

киев

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, джейк салливан, нато