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Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
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15:45 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nato-1866651963.html
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:45
2023-04-20T15:45
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. "Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", - процитировала пресс-служба слова генсека в распространенном на сайте НАТО заявлении по итогам визита. Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что недопущение этого является одной из целей специальной военной операции. В конце февраля Столтенберг назвал членство Украины в альянсе отдаленной перспективой, отметив, что главная задача – ее сохранение суверенным и независимым государством. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, в США назвали такую процедуру несвоевременной.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866460488.html
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Столтенберг во время поездки в Киев: Украина в конце концов войдет в альянс

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
"Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", - процитировала пресс-служба слова генсека в распространенном на сайте НАТО заявлении по итогам визита.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО
Вчера, 12:17
Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что недопущение этого является одной из целей специальной военной операции.
В конце февраля Столтенберг назвал членство Украины в альянсе отдаленной перспективой, отметив, что главная задача – ее сохранение суверенным и независимым государством.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, в США назвали такую процедуру несвоевременной.
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Президент Чехии заявил о поддержке Украины на ее пути в НАТО
19 апреля, 19:59
 
В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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