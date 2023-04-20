https://ria.ru/20230420/nato-1866651963.html
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:45
2023-04-20T15:45
2023-04-20T15:45
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. "Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", - процитировала пресс-служба слова генсека в распространенном на сайте НАТО заявлении по итогам визита. Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что недопущение этого является одной из целей специальной военной операции. В конце февраля Столтенберг назвал членство Украины в альянсе отдаленной перспективой, отметив, что главная задача – ее сохранение суверенным и независимым государством. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, в США назвали такую процедуру несвоевременной.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866575566.html
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В мире, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Украина в конце концов войдет в альянс, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Столтенберг во время поездки в Киев: Украина в конце концов войдет в альянс