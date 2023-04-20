https://ria.ru/20230420/nato-1866638110.html

Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной

Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной - РИА Новости, 20.04.2023

Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной

Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:08

2023-04-20T15:08

2023-04-20T15:24

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что в Киев прибыл Столтенберг. В пресс-службе НАТО эту информацию подтвердили. "Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи и переговоров. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230420/nato-1866628740.html

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866573795.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, киев, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато