Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной
Зеленский увидел в визите Столтенберга готовность НАТО начать новую главу с Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 20 апреля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 20 апреля 2023
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что в Киев прибыл Столтенберг. В пресс-службе НАТО эту информацию подтвердили.
"Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал видео встречи и переговоров.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.