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Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной - РИА Новости, 20.04.2023
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15:08 20.04.2023 (обновлено: 15:24 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/nato-1866638110.html
Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной
Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной - РИА Новости, 20.04.2023
Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной
Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:08
2023-04-20T15:24
в мире
киев
украина
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что в Киев прибыл Столтенберг. В пресс-службе НАТО эту информацию подтвердили. "Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи и переговоров. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230420/nato-1866628740.html
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866573795.html
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в мире, киев, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато
В мире, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной

Зеленский увидел в визите Столтенберга готовность НАТО начать новую главу с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 20 апреля 2023
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 20 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 20 апреля 2023
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, по его словам, этот визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что в Киев прибыл Столтенберг. В пресс-службе НАТО эту информацию подтвердили.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве. 20 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг
Вчера, 14:49
"Приветствую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал видео встречи и переговоров.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В бундестаге сделали странное заявление о бойцах НАТО на Украине
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО
Вчера, 12:17
 
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