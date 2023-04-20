https://ria.ru/20230420/nato-1866628740.html

Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг

Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.04.2023

Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг

Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники, заявил генсек... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:49

2023-04-20T14:49

2023-04-20T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве.Столтенберг в четверг посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и украинским правительством."Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали поддержку Украине на сумму более 150 миллиардов евро… Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку... Все это сегодня имеет реальное значение на поле боя", - говорится в распространенном заявлении альянса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр