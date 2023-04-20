https://ria.ru/20230420/mintsifry-1866760544.html
Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям
Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям - РИА Новости, 20.04.2023
Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям
Минцифры РФ обеспокоено резким ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30-60 раз, в связи с чем проанализирует влияние отмены льготных... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:14
2023-04-20T22:14
2023-04-20T22:14
экономика
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минцифры РФ обеспокоено резким ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30-60 раз, в связи с чем проанализирует влияние отмены льготных тарифов на изменение цены за мобильную связь, сообщается в телеграмм-канале министерства. С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства, которое отменяет льготную ставку в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 кВт. "Минцифры получило письмо от операторов и поддерживает их обеспокоенность по увеличению затрат на присоединение объектов связи к электросетям. По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти", - говорится в сообщении. Необходимость полностью оплачивать инфраструктуру для присоединения к сетям приведет к удорожанию услуг операторов и к значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах, подчеркнули в министерстве. Там напомнили, что услуги связи в России - одни из самых дешевых в мире. Их средняя стоимость за последние 20 лет выросла в 1,3 раза, тогда как цены на электроэнергию за этот же период выросли более чем в пять раз. "Минцифры проведет анализ влияния отмены льготных тарифов на возможное повышение стоимости услуг фиксированной и мобильной связи", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230420/sheremetevo-1866505228.html
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экономика, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям
Минцифры оценит влияние отмены льготного подключения к электросетям на цену услуг связи
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Минцифры РФ обеспокоено резким ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30-60 раз, в связи с чем проанализирует влияние отмены льготных тарифов на изменение цены за мобильную связь, сообщается в телеграмм-канале
министерства.
С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства, которое отменяет льготную ставку в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 кВт.
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"Минцифры получило письмо от операторов и поддерживает их обеспокоенность по увеличению затрат на присоединение объектов связи к электросетям. По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти", - говорится в сообщении.
Необходимость полностью оплачивать инфраструктуру для присоединения к сетям приведет к удорожанию услуг операторов и к значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах, подчеркнули в министерстве.
Там напомнили, что услуги связи в России - одни из самых дешевых в мире. Их средняя стоимость за последние 20 лет выросла в 1,3 раза, тогда как цены на электроэнергию за этот же период выросли более чем в пять раз.
"Минцифры проведет анализ влияния отмены льготных тарифов на возможное повышение стоимости услуг фиксированной и мобильной связи", - заключили в министерстве.
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