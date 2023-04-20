https://ria.ru/20230420/meteorit-1866584012.html

Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом

Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023

Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом

Яркая вспышка и неизвестный объект, сгоревший в небе над Киевом в среду вечером, вероятнее всего являются падающим метеоритом из метеорного потока Лириды,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:47

киев

алексей леонков

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Яркая вспышка и неизвестный объект, сгоревший в небе над Киевом в среду вечером, вероятнее всего являются падающим метеоритом из метеорного потока Лириды, заявил РИА Новости в четверг военный эксперт Алексей Леонков.В среду вечером в небе над Киевом пролетел и сгорел неизвестный объект, который вызвал яркую вспышку в вечернем небе. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал о работе ПВО в Киеве в это время, но затем удалил пост. Глава Киевской городской военной администрации предположил, что вспышка в небе над Киевом возникла в результате падения на Землю космического спутника NASA. Позднее эта версия была опровергнута.Версию Леонкова в беседе с РИА Новости не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Он уточнил, что ежегодно повторяющееся явление - метеорный поток Лириды - наблюдается с 16 апреля."Всегда есть такая вероятность, потому что мы заранее относительно небольшие тела, размером до 10 метров, не можем обнаружить, так что это вполне возможно", - сказал Шустов.

https://ria.ru/20230420/sputnik-1866577594.html

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Владимир Лаврентьев

киев, алексей леонков, украина, в мире, космос - риа наука, российская академия наук, наука