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Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023
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12:42 20.04.2023 (обновлено: 12:47 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/meteorit-1866584012.html
Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом
Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом - РИА Новости, 20.04.2023
Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом
Яркая вспышка и неизвестный объект, сгоревший в небе над Киевом в среду вечером, вероятнее всего являются падающим метеоритом из метеорного потока Лириды,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:42
2023-04-20T12:47
киев
алексей леонков
украина
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космос - риа наука
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Яркая вспышка и неизвестный объект, сгоревший в небе над Киевом в среду вечером, вероятнее всего являются падающим метеоритом из метеорного потока Лириды, заявил РИА Новости в четверг военный эксперт Алексей Леонков.В среду вечером в небе над Киевом пролетел и сгорел неизвестный объект, который вызвал яркую вспышку в вечернем небе. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал о работе ПВО в Киеве в это время, но затем удалил пост. Глава Киевской городской военной администрации предположил, что вспышка в небе над Киевом возникла в результате падения на Землю космического спутника NASA. Позднее эта версия была опровергнута.Версию Леонкова в беседе с РИА Новости не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Он уточнил, что ежегодно повторяющееся явление - метеорный поток Лириды - наблюдается с 16 апреля."Всегда есть такая вероятность, потому что мы заранее относительно небольшие тела, размером до 10 метров, не можем обнаружить, так что это вполне возможно", - сказал Шустов.
https://ria.ru/20230420/sputnik-1866577594.html
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киев, алексей леонков, украина, в мире, космос - риа наука, российская академия наук, наука
Киев, Алексей Леонков, Украина, В мире, Космос - РИА Наука, Российская академия наук, Наука
Военный эксперт предположил, что за объект пролетел в небе над Киевом

Военный эксперт Леонков: над Киевом, вероятно, пролетел метеорит из потока Лириды

© Sputnik Ближнее зарубежьеЯркая вспышка в небе над Киевом
Яркая вспышка в небе над Киевом
© Sputnik Ближнее зарубежье
Яркая вспышка в небе над Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Яркая вспышка и неизвестный объект, сгоревший в небе над Киевом в среду вечером, вероятнее всего являются падающим метеоритом из метеорного потока Лириды, заявил РИА Новости в четверг военный эксперт Алексей Леонков.
В среду вечером в небе над Киевом пролетел и сгорел неизвестный объект, который вызвал яркую вспышку в вечернем небе. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал о работе ПВО в Киеве в это время, но затем удалил пост. Глава Киевской городской военной администрации предположил, что вспышка в небе над Киевом возникла в результате падения на Землю космического спутника NASA. Позднее эта версия была опровергнута.
«
"Это метеорит. Скорее всего, из метеорного потока Лириды - один метеор стал метеоритом. Дата максимальной активности этого потока как раз приходится на период 18-22 апреля", - сообщил Леонков.
Версию Леонкова в беседе с РИА Новости не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Он уточнил, что ежегодно повторяющееся явление - метеорный поток Лириды - наблюдается с 16 апреля.
"Всегда есть такая вероятность, потому что мы заранее относительно небольшие тела, размером до 10 метров, не можем обнаружить, так что это вполне возможно", - сказал Шустов.
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