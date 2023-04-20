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Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе - РИА Новости, 20.04.2023
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19:40 20.04.2023 (обновлено: 21:48 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе - РИА Новости, 20.04.2023
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс "со временем" означает ее присоединение к блоку, будучи в составе Польши, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:40
2023-04-20T21:48
в мире
украина
польша
нато
йенс столтенберг
дмитрий медведев
венгрия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс "со временем" означает ее присоединение к блоку, будучи в составе Польши, Венгрии и Румынии, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter."В Киеве Столтенберг заявил: "надлежащее место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев в четверг заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. По его мнению, надлежащее место Украины - в НАТО, а поддержка альянса со временем "поможет сделать это возможным".
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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в мире, украина, польша, нато, йенс столтенберг, дмитрий медведев, венгрия
В мире, Украина, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, Венгрия
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе

Медведев: Столтенберг заявил, что Украина вступит НАТО в составе Польши, Венгрии и Румынии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс "со временем" означает ее присоединение к блоку, будучи в составе Польши, Венгрии и Румынии, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter.
"В Киеве Столтенберг заявил: "надлежащее место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев в четверг заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. По его мнению, надлежащее место Украины - в НАТО, а поддержка альянса со временем "поможет сделать это возможным".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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В миреУкраинаПольшаНАТОЙенс СтолтенбергДмитрий МедведевВенгрия
 
 
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