https://ria.ru/20230420/medvedev-1866737261.html
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе - РИА Новости, 20.04.2023
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс "со временем" означает ее присоединение к блоку, будучи в составе Польши, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:40
2023-04-20T19:40
2023-04-20T21:48
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс "со временем" означает ее присоединение к блоку, будучи в составе Польши, Венгрии и Румынии, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter."В Киеве Столтенберг заявил: "надлежащее место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев в четверг заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. По его мнению, надлежащее место Украины - в НАТО, а поддержка альянса со временем "поможет сделать это возможным".
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в мире, украина, польша, нато, йенс столтенберг, дмитрий медведев, венгрия
В мире, Украина, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, Венгрия
Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Медведев: Столтенберг заявил, что Украина вступит НАТО в составе Польши, Венгрии и Румынии