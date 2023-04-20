https://ria.ru/20230420/kuba-1866595463.html

Эксперт рассказал о месте России во внешнеполитическом курсе Диас-Канеля

Эксперт рассказал о месте России во внешнеполитическом курсе Диас-Канеля - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт рассказал о месте России во внешнеполитическом курсе Диас-Канеля

Переизбранный на пост президента Кубы Мигель Диас-Канель продолжит укреплять партнерские отношения с Россией, так как Гавана нуждается в первую очередь в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:23

2023-04-20T13:23

2023-04-20T13:23

в мире

куба

сша

россия

мигель диас-канель

николай калашников

российская академия наук

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переизбранный на пост президента Кубы Мигель Диас-Канель продолжит укреплять партнерские отношения с Россией, так как Гавана нуждается в первую очередь в экономическом содействии, при этом он готов восстанавливать отношения и с США, но подчеркнуто на равноправной основе, заявил РИА Новости советник директора Института Латинской Америки РАН, Кандидат экономических наук Николай Калашников. Накануне депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. Это будет его второй президентский срок. "Во внешней политике Кубы ничего не изменится. Курс страны достаточно твердый, прогнозируемый. Он направлен на то, чтобы, с одной стороны, восстановить отношения с США хотя бы до уровня, который был в последние два года при (экс-президенте США) Бараке Обаме. С другой стороны, он направлен на всемерное укрепление отношений с Россией", - заявил Калашников агентству. По его словам, Куба рассматривает Россию как экономического партнера, а также рассчитывает на ее поддержку во внешнеполитических действиях, в частности в отношениях с США. "Мы говорим о стратегическом партнерстве. С обеих сторон об этом заявления руководства были. (Куба воспринимает Россию – ред.) как партнера, который может помочь ей выйти из тяжелого экономического положения", - считает Калашников. "Кубе необходимы инвестиции, без этого она развиваться не может… Ей необходимы кредиты и займы долгосрочные. Кубу интересует наше участие в развитии металлургической промышленности…, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм. Куба ждет российских предпринимателей с российскими капиталами", - обрисовал ситуацию эксперт. В то же время Куба демонстрирует готовность к переговорам с США, но при этом твердо занимает позицию соблюдения равноправия, суверенитета и неприемлемости давления на себя. Однако нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом, несмотря на его предвыборные обещания, не торопится переходить к диалогу с Гаваной. "Джозеф Байден в предвыборных обещаниях говорил о возвращении политики Обамы в отношении Кубы. И в США достаточно мощное лобби, которое заинтересовано в нормализации экономических отношений с Кубой. Тем не менее Байден почему-то на это не решился, хотя и отменил некоторые из санкций, которые ввел его предшественник на президентском посту Дональд Трамп. Куба продолжает оставаться в американском списке террористических государств", - напомнил Калашников. По его словам, в целом переизбрание Диас-Канеля на второй срок – вполне ожидаемое явление. "Во-первых, потому что его поддерживает партия, он руководитель партии, а в условиях однопартийной системы другой вариант трудно предположить. Во-вторых, Диас-Канель за время первого срока проделал достаточно большую работу. Он возглавил Кубу в тяжелое время: усиление санкций во время президентства (в США) Дональда Трампа, пандемия – страна находится в очень тяжелом экономическом положении. То, что делает Диас-Канель, направлено на то, чтобы приложить все усилия и принять необходимые решения, чтобы справляться с тяжелейшей ситуацией", - объяснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230420/kuba-1866583874.html

https://ria.ru/20230420/lavrov-1866501680.html

https://ria.ru/20230420/vystavka-1866551715.html

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в мире, куба, сша, россия, мигель диас-канель, николай калашников, российская академия наук