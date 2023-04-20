В Госдуме предложили отменить решение о передаче Крыма в состав УССР
Депутат Затулин предложил отменить решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин предложил отменить решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году.
«
"Мы слышим (со стороны Украины - ред.) до сих пор одно и тоже, что это наша земля, верните наш Крым, это наше море, наша Ялта. С каких пор? С 1954 года. В 1954 году у России украли Крым решением партийных органов с нарушениями всех возможных законов Советского Союза. Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно. Это нужно сделать. Нам надо по этому пути пройти", - сказал Затулин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую".
По его мнению, отмена решения о передаче Крыма в состав УССР позволит закрыть тему со статусом Крыма для всего мира.
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом в состав Российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".