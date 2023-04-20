https://ria.ru/20230420/krym-1866665351.html

В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России

В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России - РИА Новости, 20.04.2023

В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова заявила, что принятие Крыма в состав Российской империи 240 лет назад позволило создать мощный форпост на южных границах. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:18

2023-04-20T16:18

2023-04-20T16:18

россия

галина карелова

республика крым

совет федерации рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова заявила, что принятие Крыма в состав Российской империи 240 лет назад позволило создать мощный форпост на южных границах. "Подписание манифеста позволило утвердить новые границы державы, обеспечить безопасность жителей юго-западной части страны, начать хозяйственное освоение ранее пустынных земель. Таким образом, для территорий, на которых располагается Краснодарский край, Республика Крым, начался новый виток истории… Крым исторически - мощный форпост страны на южных берегах", - сказала Карелова в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Крым, Тамань и Кубань в истории Российского государства". Она отметила, что в год подписания манифеста Екатерины II "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую" был заложен Севастополь, который сегодня является главной военно-морской базой Черноморского флота РФ. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.

https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, галина карелова, республика крым, совет федерации рф, безопасность