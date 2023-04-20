https://ria.ru/20230420/krym-1866665351.html
В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России
В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России - РИА Новости, 20.04.2023
В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова заявила, что принятие Крыма в состав Российской империи 240 лет назад позволило создать мощный форпост на южных границах. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:18
2023-04-20T16:18
2023-04-20T16:18
россия
галина карелова
республика крым
совет федерации рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова заявила, что принятие Крыма в состав Российской империи 240 лет назад позволило создать мощный форпост на южных границах. "Подписание манифеста позволило утвердить новые границы державы, обеспечить безопасность жителей юго-западной части страны, начать хозяйственное освоение ранее пустынных земель. Таким образом, для территорий, на которых располагается Краснодарский край, Республика Крым, начался новый виток истории… Крым исторически - мощный форпост страны на южных берегах", - сказала Карелова в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Крым, Тамань и Кубань в истории Российского государства". Она отметила, что в год подписания манифеста Екатерины II "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую" был заложен Севастополь, который сегодня является главной военно-морской базой Черноморского флота РФ. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, галина карелова, республика крым, совет федерации рф, безопасность
Россия, Галина Карелова, Республика Крым, Совет Федерации РФ, Безопасность
В Совфеде назвали Крым мощным форпостом на юге России
Вице-спикер Совфеда Карелова назвала Крым исторически мощным форпостом на юге России