https://ria.ru/20230420/krym-1866511910.html

В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах

В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах - РИА Новости, 20.04.2023

В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:54

2023-04-20T07:54

2023-04-20T07:55

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

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эммануэль макрон

владимир константинов

си цзиньпин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров, которые могут начаться этим летом. "Разговаривать с Украиной нет никакого смысла. Заразившись нацизмом, они утратили право на государственность. Прямые переговоры могут быть только с США. А вот самый надежный и авторитетный посредник - это Китай", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае, где заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".

https://ria.ru/20230420/peregovory-1866506164.html

https://ria.ru/20230419/drony-1866351540.html

китай

россия

украина

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в мире, китай, россия, украина, эммануэль макрон, владимир константинов, си цзиньпин