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В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 20.04.2023 (обновлено: 07:55 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/krym-1866511910.html
В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах
В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах - РИА Новости, 20.04.2023
В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:54
2023-04-20T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
эммануэль макрон
владимир константинов
си цзиньпин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров, которые могут начаться этим летом. "Разговаривать с Украиной нет никакого смысла. Заразившись нацизмом, они утратили право на государственность. Прямые переговоры могут быть только с США. А вот самый надежный и авторитетный посредник - это Китай", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае, где заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".
https://ria.ru/20230420/peregovory-1866506164.html
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в мире, китай, россия, украина, эммануэль макрон, владимир константинов, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Константинов, Си Цзиньпин
В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах

Глава парламента Крыма Константинов назвал Китай самым надежным посредником в переговорах

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Крыма
Здание парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Здание парламента Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров, которые могут начаться этим летом. "Разговаривать с Украиной нет никакого смысла. Заразившись нацизмом, они утратили право на государственность. Прямые переговоры могут быть только с США. А вот самый надежный и авторитетный посредник - это Китай", - сказал Константинов РИА Новости.
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Эксперт оценил усилия Парижа по содействию началу переговоров по Украине
06:13
По его словам, для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России.
«
"Именно так мы должны расценивать этот мир. В будущем устройстве территорий бывшей Украины должны быть учтены наши интересы, которые соответствуют нашему уровню безопасности", - сказал глава регионального парламента.
В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае, где заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаЭммануэль МакронВладимир КонстантиновСи Цзиньпин
 
 
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