В Крыму назвали Китай самым надежным посредником в переговорах
Глава парламента Крыма Константинов назвал Китай самым надежным посредником в переговорах
Здание парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров, которые могут начаться этим летом. "Разговаривать с Украиной нет никакого смысла. Заразившись нацизмом, они утратили право на государственность. Прямые переговоры могут быть только с США. А вот самый надежный и авторитетный посредник - это Китай", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России.
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"Именно так мы должны расценивать этот мир. В будущем устройстве территорий бывшей Украины должны быть учтены наши интересы, которые соответствуют нашему уровню безопасности", - сказал глава регионального парламента.
В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае, где заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".