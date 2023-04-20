https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html

Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края

Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края - РИА Новости, 20.04.2023

Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:29

2023-04-20T21:29

2023-04-20T21:53

политика

красноярский край

владимир путин

россия

михаил котюков

совет федерации рф

александр усс

федеральное агентство научных организаций

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.Президент принял отставку действующего главы региона Александра Усса по собственному желанию.В четверг он получил от главы государства предложение продолжить работу на федеральном уровне. Усса избрали губернатором Красноярского края в сентябре 2018 года. До этого в течение 20 лет возглавлял региональный парламент.Во второй половине дня Путин провел встречу с Котюковым и предложил ему возглавить регион.С марта 2020 года Михаил Котюков работал заместителем министра финансов. До этого он занимал пост министра науки и высшего образования и возглавлял Федеральное агентство научных организаций.

https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866716363.html

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политика, красноярский край, владимир путин, россия, михаил котюков, совет федерации рф, александр усс, федеральное агентство научных организаций