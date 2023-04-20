https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html

Врач рассказал, кому грозит переболеть корью

Врач рассказал, кому грозит переболеть корью - РИА Новости, 20.04.2023

Врач рассказал, кому грозит переболеть корью

Большая часть населения России имеет иммунитет к кори и, следовательно, ни о какой эпидемии болезни в стране речи не идет, однако те, кто никогда не... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:24

2023-04-20T05:24

2023-04-20T05:25

общество

россия

андрей поздняков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Большая часть населения России имеет иммунитет к кори и, следовательно, ни о какой эпидемии болезни в стране речи не идет, однако те, кто никогда не вакцинировался от нее, в итоге переболеют, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. За последние недели в России было выявлено несколько случаев кори в разных регионах. В том числе в московских институтах, студенты которых, во избежание возможного распространения заболевания, были отправлены на удаленное обучение на некоторое время. "Исходя из понятия эпидемия, ход интенсивности эпидпроцесса характеризуется уровнем заболеваемости любой болезни, значительно превышающем этот уровень в другие аналогичные периоды на данной территории. Объясню: в 2021 году в России кори было ноль, в 2022 - ноль, так как все сидели по домам из-за ковида, а в 2023-м кори стало, условно, 100. И технически это эпидемия, исходя из определения эпидемии. Но, конечно, это всего лишь локальная вспышка, и новой волной, как грипп или ковид, она не станет", - объяснил Поздняков. Однако, по его словам, "корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины, иначе она до них все равно доберется - это слишком заразная инфекция". По данным лаборатории, за весь 2022 год было проведено более 52 тысяч исследований на антитела к кори, из них более 68% – положительные, свидетельствующие о сформированном иммунном ответе организма к данной инфекции. Также еще 10% отмечены как сомнительные, это означает, что при исследовании биоматериала пациента получен результат, близкий к пороговому. В данном случае, при оценке общей напряженности иммунитета в популяции, сомнительные результаты должны быть интерпретированы как положительные. "Таким образом, общее число положительных результатов теста на антитела к кори за 2022 год составляет 78%, что говорит о сформированном коллективном иммунитете и сравнительно высокой иммунизированной прослойке", - делают вывод в учреждении. Как пояснил Поздняков, "если человек был вакцинирован изначально, в детстве, даже если не полностью, или уровень антител упал, клетки памяти остаются, поэтому после свежей вакцинации уровень антител поднимется достаточно быстро - после 3-4 недель будет нормальный защитный титр". "Если человек никогда не прививался от кори, то на выработку антител может уйти до двух месяцев", - заключил специалист.

https://ria.ru/20230420/kor-1866500030.html

https://ria.ru/20230415/kor-1865527006.html

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общество, россия, андрей поздняков