https://ria.ru/20230420/katyn-1866682925.html

Историк объяснил, зачем США раскручивали тему Катыни

Историк объяснил, зачем США раскручивали тему Катыни - РИА Новости, 20.04.2023

Историк объяснил, зачем США раскручивали тему Катыни

США активно раскручивали "Катынское дело" в годы холодной войны, чтобы усилить антисоветские настроения в Польше как самом слабом звене Варшавского блока, и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:57

2023-04-20T16:57

2023-04-20T17:16

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США активно раскручивали "Катынское дело" в годы холодной войны, чтобы усилить антисоветские настроения в Польше как самом слабом звене Варшавского блока, и настроить ее против СССР, считает профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета и Сретенской духовной академии (РПЦ) Владимир Василик. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. "Катынская тема являлась одним из спусковых крючков для развала Варшавского блока и развала Советского Союза", - сказал Василик в четверг на круглом столе об истории советско-польских отношений, связанных с катынским вопросом, прошедшем на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Президенты США - сначала Франклин Рузвельт, а затем, вплоть до начала холодной войны и Гарри Трумэн, не ставили под сомнение то, что расстрел польских офицеров устроили нацисты, отметил Василик. А британский премьер Уинстон Черчилль в годы Великой Отечественной войны "делал все для того, чтобы заткнуть польское правительство в изгнании с их антисоветскими эскападами", добавил историк. Хотя "Катынское дело" и не фигурировало в заключении Нюрнбергского процесса, тем не менее, этот международный трибунал признал виновность нацистов в расстреле поляков, напомнил Василик. Но тему Катыни США подняли в 1952 году, в разгар Корейской войны, отметил историк. "И те слушания в Конгрессе, которые проводились по "Катынскому делу", не оставляют никакого сомнения в глубочайшей ангажированности самого дела", - подчеркнул он. "Катынское дело" позднее способствовало подготовке известного закона США 1959 года "О порабощенных нациях", добавил Василик. "Неслучайно эта тема была избрана для антисоветской, антироссийской пропаганды. Потому что именно Польша явилась наиболее слабым звеном в системе Варшавского договора. Именно здесь на западные деньги создается (движение) "Солидарность", именно в Польше создается мощнейшее католическое антисоветское движение, ее посещает (папа Римский) Иоанн Павел II", - сказал историк. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865833651.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

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