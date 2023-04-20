https://ria.ru/20230420/internat-1866590689.html
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната - РИА Новости, 20.04.2023
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:04
2023-04-20T13:04
2023-04-20T13:48
происшествия
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россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК.По данным следствия, сотрудники учреждения на улице Коллонтай ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за людьми, страдающими психическими заболеваниями.Смерти зафиксированы в период с 2022 года, все погибшие — совершеннолетние. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230420/podrostki-1866516931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната
В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК.
По данным следствия, сотрудники учреждения на улице Коллонтай ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за людьми, страдающими психическими заболеваниями.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — уточнили в ведомстве.
Смерти зафиксированы в период с 2022 года, все погибшие — совершеннолетние. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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