https://ria.ru/20230420/internat-1866590689.html

В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната

В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната - РИА Новости, 20.04.2023

В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев интерната

В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:04

2023-04-20T13:04

2023-04-20T13:48

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК.По данным следствия, сотрудники учреждения на улице Коллонтай ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уходу за людьми, страдающими психическими заболеваниями.Смерти зафиксированы в период с 2022 года, все погибшие — совершеннолетние. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230420/podrostki-1866516931.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия