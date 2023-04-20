https://ria.ru/20230420/forum-1866701381.html

В антифашистском форуме в Минске примут участие более 50 стран

В антифашистском форуме в Минске примут участие более 50 стран - РИА Новости, 20.04.2023

В антифашистском форуме в Минске примут участие более 50 стран

В антифашистском форуме в Минске будет участвовать более 50 стран, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:39

2023-04-20T17:39

2023-04-20T17:39

в мире

минск

белоруссия

геннадий зюганов

юрий афонин

владимир ленин (владимир ульянов)

пекин

госдума рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В антифашистском форуме в Минске будет участвовать более 50 стран, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в Минске планируется провести антифашистский форум. По словам депутата ГД Юрия Афонина, ко дню рождения революционера и основателя Советского государства Владимира Ленина готовится ряд мероприятий, в том числе в "ленинские дни" пройдет и антифашистский форум. "Решили провести всемирный форум, будет участвовать более 50 стран. Кстати, столько же стран участвовало во Второй мировой войне. Но выбрали не случайно Минск и Белоруссию. Белоруссия потеряла в борьбе с нацистами и фашистами каждого третьего-четвертого своего жителя. Самые крупные потери были. Хатынь там сейчас они реставрировали. Вместе с Лукашенко собираемся посетить, поклониться, показать, как мы готовились ко Второй мировой войне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Зюганова, к мероприятию будут подключены представители разных стран. "Туда съедутся представители, будут подключены все, от Пекина до Гаваны, страны, и проводят этот форум лево-патриотические силы… Проводить будем в день рождения Ленина, потому что ленинско-сталинская модернизация помогла нам победить фашизм тогда, победим его и сегодня", - добавил депутат. Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск).

https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865886600.html

https://ria.ru/20230419/forum-1866298092.html

минск

белоруссия

пекин

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в мире, минск, белоруссия, геннадий зюганов, юрий афонин, владимир ленин (владимир ульянов), пекин, госдума рф