https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику - РИА Новости, 20.04.2023
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
Никогда такого не было — и вот опять: пакет, даже суперпакет санкций. Точнее, торговых ограничений — в данном случае против Китая. За что — придумают накануне... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:00
2023-04-20T08:00
2023-04-20T08:00
аналитика
джо байден
китай
сша
америка
санкции в отношении россии
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Никогда такого не было — и вот опять: пакет, даже суперпакет санкций. Точнее, торговых ограничений — в данном случае против Китая. За что — придумают накануне введения санкций, которые ждем уже в этом месяце.Речь о публикации Politico, американского издания, которое узнало о готовящемся исполнительном указе президента Джо Байдена, где бизнес обязывают уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании. Прежде всего в те, что производят полупроводники. А сделки в "критических секторах" вообще запретят. Ну и чтобы пакет был потолще, введут новые тарифы для товаров из КНР или что-то иное.Результат: экономисты всего мира все активнее втягиваются в тяжелый разговор о том, как же будет выглядеть этот мир, если продолжится, коротко говоря, деглобализация. То есть уничтожение единой мировой экономики с ее понятными для всех правилами инвестиций, торговли и прочего. И представьте: то, что может из этого процесса выйти, никому не нравится. А раз так, то деглобализации десятки стран стараются помешать — вместе или по отдельности.Посмотрим на сюжет с американо-китайским "разводом" по части сотрудничества в области биотехнологий, особенно в медицине. Этой сфере грозит то же, что и производству полупроводников. Еще в сентябре прошлого года вышел указ Джо Байдена о том, что Америка должна производить нужные лекарства сама. Китайцы ответили угрозой, что запретят экспорт в США технологий по редактированию генов и клонированию. Процесс только начинается.В чем его суть: американцы испугались того, что большую часть сырья для таблеток, то есть активные фармацевтические ингредиенты, страна получает из Китая. А это, конечно, сдерживает пламенных политиков и пропагандистов: скажешь какую-нибудь очередную гадость про Пекин — вот хотя бы что тот открывает свои полицейские участки в центре Нью-Йорка (есть такая история) — и скоро вся твоя страна будет лечиться корой дуба.Что можно сделать: допустим, переходить на поставщиков сырья для лекарств из Индии, прилагая громадные и дорогостоящие усилия по втягиванию Дели в круг верных сателлитов Вашингтона. Но ведь Индия — глобализация же — тоже сплелась с Китаем по части фармацевтики. Значит, надо создавать с нуля чисто американскую отрасль, а сколько это будет стоить и сколько времени займет?Главное же — как тогда будет выглядеть вся отрасль в мировом масштабе? И если забыть, что биотехнологии — это еще и создание бактерий для разложения пластиковых пакетов или новых методов добычи редкоземельных материалов, то все равно получается плохо. А именно: "биотехнологический протекционизм" приведет к тому, что лечиться повсюду в мире будет дороже — и это ударит по миллиардам людей. И понятно, что десятки правительств мира будут вас, США, ненавидеть за то, что вы по своим геополитическим соображениям ставите под угрозу благосостояние и здоровье людей.Весенний выпуск американского журнала Foreign Policy посвящают этой все более актуальной теме — начиная с того, что для мира означают слова "сделано в США" (выяснилось, что ничего, кроме дороговизны). Ключевая статья описывает общую картину, какой мир пытаются создать США, утаскивая за собой политически верных сателлитов. И там содержатся как минимум две хорошие мысли.А именно: экономика перестанет быть экономикой. Деловые решения будут приниматься из каких угодно соображений — страх перед идейным конкурентом, споры о том, чей авторитаризм авторитарнее… Эти мучения будут уделом как глав государств и правительств, так и мелких предпринимателей. И все эти люди будут вас, США с союзниками, за это ненавидеть. Особенно злы будут в менее развитых государствах, что, собственно, сегодня мы и видим как по российско-украинскому, так и по китайскому сюжету.И еще — опять же из статьи. Глобализационная экономика заставляла воинственных лидеров быть осторожнее, помнить, что неаккуратный шаг может нанести им серьезный ущерб. А если экономику разведут по идейно-политическим углам, то агрессивные политики будут еще более агрессивными. Но — снова добавим — до того как это мало с технической точки зрения исполнимое действо совершится, лидеры Запада увидят, что им сопротивляются все и их деглобализацию срывают на каждом шагу.
https://radiosputnik.ria.ru/20230419/sanktsii-1866337810.html
https://ria.ru/20230419/ssha-1866378390.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/ekonomika-zapad-1866017450.html
китай
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, джо байден, китай, сша, америка, санкции в отношении россии
Аналитика, Джо Байден, Китай, США, Америка, Санкции в отношении России
Никогда такого не было — и вот опять: пакет, даже суперпакет санкций. Точнее, торговых ограничений — в данном случае против Китая. За что — придумают накануне введения санкций, которые ждем уже в этом месяце.
Речь о публикации Politico
, американского издания, которое узнало о готовящемся исполнительном указе президента Джо Байдена
, где бизнес обязывают уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании. Прежде всего в те, что производят полупроводники. А сделки в "критических секторах" вообще запретят. Ну и чтобы пакет был потолще, введут новые тарифы для товаров из КНР или что-то иное.
Санкционный обмен. США и Китай продумывают взаимные ограничения
Результат: экономисты всего мира все активнее втягиваются в тяжелый разговор
о том, как же будет выглядеть этот мир, если продолжится, коротко говоря, деглобализация. То есть уничтожение единой мировой экономики с ее понятными для всех правилами инвестиций, торговли и прочего. И представьте: то, что может из этого процесса выйти, никому не нравится. А раз так, то деглобализации десятки стран стараются помешать — вместе или по отдельности.
Посмотрим на сюжет
с американо-китайским "разводом" по части сотрудничества в области биотехнологий, особенно в медицине. Этой сфере грозит то же, что и производству полупроводников. Еще в сентябре прошлого года вышел указ Джо Байдена о том, что Америка должна производить нужные лекарства сама. Китайцы ответили угрозой, что запретят экспорт в США
технологий по редактированию генов и клонированию. Процесс только начинается.
В чем его суть: американцы испугались того, что большую часть сырья для таблеток, то есть активные фармацевтические ингредиенты, страна получает из Китая. А это, конечно, сдерживает пламенных политиков и пропагандистов: скажешь какую-нибудь очередную гадость про Пекин
— вот хотя бы что тот открывает свои полицейские участки в центре Нью-Йорка
(есть такая история) — и скоро вся твоя страна будет лечиться корой дуба.
WSJ: у США остался единственный способ избежать катастрофы
Что можно сделать: допустим, переходить на поставщиков сырья для лекарств из Индии
, прилагая громадные и дорогостоящие усилия по втягиванию Дели
в круг верных сателлитов Вашингтона
. Но ведь Индия — глобализация же — тоже сплелась с Китаем по части фармацевтики. Значит, надо создавать с нуля чисто американскую отрасль, а сколько это будет стоить и сколько времени займет?
Главное же — как тогда будет выглядеть вся отрасль в мировом масштабе? И если забыть, что биотехнологии — это еще и создание бактерий для разложения пластиковых пакетов или новых методов добычи редкоземельных материалов, то все равно получается плохо. А именно: "биотехнологический протекционизм" приведет к тому, что лечиться повсюду в мире будет дороже — и это ударит по миллиардам людей. И понятно, что десятки правительств мира будут вас, США, ненавидеть за то, что вы по своим геополитическим соображениям ставите под угрозу благосостояние и здоровье людей.
Весенний выпуск американского журнала Foreign Policy посвящают этой все более актуальной теме — начиная с того, что для мира означают слова "сделано в США" (выяснилось, что ничего, кроме дороговизны). Ключевая статья
описывает общую картину, какой мир пытаются создать США, утаскивая за собой политически верных сателлитов. И там содержатся как минимум две хорошие мысли.
Миру экономики и финансов Запада предрекают убийственное лето
А именно: экономика перестанет быть экономикой. Деловые решения будут приниматься из каких угодно соображений — страх перед идейным конкурентом, споры о том, чей авторитаризм авторитарнее… Эти мучения будут уделом как глав государств и правительств, так и мелких предпринимателей. И все эти люди будут вас, США с союзниками, за это ненавидеть. Особенно злы будут в менее развитых государствах, что, собственно, сегодня мы и видим как по российско-украинскому, так и по китайскому сюжету.
И еще — опять же из статьи. Глобализационная экономика заставляла воинственных лидеров быть осторожнее, помнить, что неаккуратный шаг может нанести им серьезный ущерб. А если экономику разведут по идейно-политическим углам, то агрессивные политики будут еще более агрессивными. Но — снова добавим — до того как это мало с технической точки зрения исполнимое действо совершится, лидеры Запада увидят, что им сопротивляются все и их деглобализацию срывают на каждом шагу.