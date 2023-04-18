https://ria.ru/20230418/ogranicheniya-1866148612.html

СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:46

2023-04-18T17:46

2023-04-18T20:17

сша

китай

в мире

джо байден

tiktok

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники.Власти уже начали обсуждать содержание исполнительного указа президента Джо Байдена с предпринимательским сообществом, включая торговую палату страны, уточнили собеседники издания.Предположительно, документ обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании и запретит некоторые сделки в критических секторах, в том числе с микропроцессорами.США рассчитывают таким образом ограничить технологическое и военное развития Пекина, говорится в публикации. Вашингтон может ввести подобные меры уже в апреле.Кроме того, Вашингтон изучает перспективу запрета в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и повышение тарифов для товаров из КНР.

https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html

https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html

сша

китай

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, китай, в мире, джо байден, tiktok