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СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:46
2023-04-18T17:46
2023-04-18T20:17
сша
китай
в мире
джо байден
tiktok
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники.Власти уже начали обсуждать содержание исполнительного указа президента Джо Байдена с предпринимательским сообществом, включая торговую палату страны, уточнили собеседники издания.Предположительно, документ обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании и запретит некоторые сделки в критических секторах, в том числе с микропроцессорами.США рассчитывают таким образом ограничить технологическое и военное развития Пекина, говорится в публикации. Вашингтон может ввести подобные меры уже в апреле.Кроме того, Вашингтон изучает перспективу запрета в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и повышение тарифов для товаров из КНР.
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, джо байден, tiktok
США, Китай, В мире, Джо Байден, TikTok
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
Politico: Белый дом готовится ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай