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СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай - РИА Новости, 18.04.2023
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17:46 18.04.2023 (обновлено: 20:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ogranicheniya-1866148612.html
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:46
2023-04-18T20:17
сша
китай
в мире
джо байден
tiktok
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники.Власти уже начали обсуждать содержание исполнительного указа президента Джо Байдена с предпринимательским сообществом, включая торговую палату страны, уточнили собеседники издания.Предположительно, документ обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании и запретит некоторые сделки в критических секторах, в том числе с микропроцессорами.США рассчитывают таким образом ограничить технологическое и военное развития Пекина, говорится в публикации. Вашингтон может ввести подобные меры уже в апреле.Кроме того, Вашингтон изучает перспективу запрета в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и повышение тарифов для товаров из КНР.
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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сша, китай, в мире, джо байден, tiktok
США, Китай, В мире, Джо Байден, TikTok
СМИ: США хотят ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

Politico: Белый дом готовится ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай, сообщило Politico со ссылкой на источники.
Власти уже начали обсуждать содержание исполнительного указа президента Джо Байдена с предпринимательским сообществом, включая торговую палату страны, уточнили собеседники издания.
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Предположительно, документ обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании и запретит некоторые сделки в критических секторах, в том числе с микропроцессорами.
США рассчитывают таким образом ограничить технологическое и военное развития Пекина, говорится в публикации. Вашингтон может ввести подобные меры уже в апреле.
Кроме того, Вашингтон изучает перспективу запрета в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, и повышение тарифов для товаров из КНР.
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