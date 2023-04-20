Рейтинг@Mail.ru
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации - РИА Новости, 20.04.2023
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:33
2023-04-20T08:33
в мире
россия
китай
пекин
игорь моргулов
чжан мин
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания взаимовыгодных международных связей организации, сообщает пресс-служба посольства РФ в Пекине. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам работы ШОС, в том числе в контексте совершенствования деятельности Организации. Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
https://ria.ru/20230418/twitter-1866164032.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, чжан мин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Чжан Мин, ШОС
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации

Посол России в КНР Моргулов и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания взаимовыгодных международных связей организации, сообщает пресс-служба посольства РФ в Пекине.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам работы ШОС, в том числе в контексте совершенствования деятельности Организации. Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС
18 апреля, 18:31
 
В миреРоссияКитайПекинИгорь МоргуловЧжан МинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала