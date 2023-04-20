https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html

Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации

Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации - РИА Новости, 20.04.2023

Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации

Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:33

2023-04-20T08:33

2023-04-20T08:33

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россия

китай

пекин

игорь моргулов

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания взаимовыгодных международных связей организации, сообщает пресс-служба посольства РФ в Пекине. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам работы ШОС, в том числе в контексте совершенствования деятельности Организации. Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, чжан мин, шос