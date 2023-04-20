https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации - РИА Новости, 20.04.2023
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:33
2023-04-20T08:33
2023-04-20T08:33
в мире
россия
китай
пекин
игорь моргулов
чжан мин
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания взаимовыгодных международных связей организации, сообщает пресс-служба посольства РФ в Пекине. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам работы ШОС, в том числе в контексте совершенствования деятельности Организации. Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
https://ria.ru/20230418/twitter-1866164032.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, чжан мин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Чжан Мин, ШОС
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Посол России в КНР Моргулов и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации