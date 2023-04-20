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СК в Петербурге проверяет данные о салате с червями в школьной столовой
СК в Петербурге проверяет данные о салате с червями в школьной столовой - РИА Новости, 20.04.2023
СК в Петербурге проверяет данные о салате с червями в школьной столовой
Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о салате с червями в столовой одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, сообщил городской... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:30
2023-04-20T22:30
2023-04-20T22:30
происшествия
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о салате с червями в столовой одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. "В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о ненадлежащей организации школьного питания в одной из школ, расположенных в Приморском районе города, в частности, указано об обнаружении в салате червей… Для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным интернет-газеты "Фонтанка", инцидент произошел в среду в школе №575 Приморского района, куда поставляет питание компания "Фирма "Флоридиан". Ее представитель в комментарии, который приводит издание, назвал салат с червем "единичным случаем" и не исключил, что причиной его появления может быть и "шалость со стороны подростков".
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происшествия, приморский район, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Петербурге проверяет данные о салате с червями в школьной столовой
В Петербурге СК начал проверку после сообщений в СМИ о червивом салате в школьной столовой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости.
Доследственная проверка организована после сообщений СМИ о салате с червями в столовой одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ
.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлена публикация, содержащая сведения о ненадлежащей организации школьного питания в одной из школ, расположенных в Приморском районе города, в частности, указано об обнаружении в салате червей… Для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", инцидент произошел в среду в школе №575 Приморского района, куда поставляет питание компания "Фирма "Флоридиан". Ее представитель в комментарии, который приводит издание, назвал салат с червем "единичным случаем" и не исключил, что причиной его появления может быть и "шалость со стороны подростков".
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