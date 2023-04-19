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ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его - РИА Новости, 19.04.2023
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22:57 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html
ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его
ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его - РИА Новости, 19.04.2023
ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его
Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:57
2023-04-19T22:57
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венгрия
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая. Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединились еврокомиссар, речь шла о проблеме экспорта украинских агропродовольственных товаров. "Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта, начиная с 22 апреля… Вице-президента Европейской комиссии Валдис Дубровскис заявил, что решения четырех стран незаконны, противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины, он просит страны отменить это решение, иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить", - заявил Дая на пресс-конференции. По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html
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украина, венгрия, болгария, евросоюз, еврокомиссия, румыния, словакия, польша, в мире
Украина, Венгрия, Болгария, Евросоюз, Еврокомиссия, Румыния, Словакия, Польша, В мире
ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его

ЕК просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая.
Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединились еврокомиссар, речь шла о проблеме экспорта украинских агропродовольственных товаров.
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"Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта, начиная с 22 апреля… Вице-президента Европейской комиссии Валдис Дубровскис заявил, что решения четырех стран незаконны, противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины, он просит страны отменить это решение, иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить", - заявил Дая на пресс-конференции.
По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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УкраинаВенгрияБолгарияЕвросоюзЕврокомиссияРумынияСловакияПольшаВ мире
 
 
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