https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html

ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его

ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его - РИА Новости, 19.04.2023

ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его

Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:57

2023-04-19T22:57

2023-04-19T22:57

украина

венгрия

болгария

евросоюз

еврокомиссия

румыния

словакия

польша

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая. Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединились еврокомиссар, речь шла о проблеме экспорта украинских агропродовольственных товаров. "Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта, начиная с 22 апреля… Вице-президента Европейской комиссии Валдис Дубровскис заявил, что решения четырех стран незаконны, противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины, он просит страны отменить это решение, иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить", - заявил Дая на пресс-конференции. По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html

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украина, венгрия, болгария, евросоюз, еврокомиссия, румыния, словакия, польша, в мире