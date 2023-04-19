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Посол России: Молдавия не объяснила причины запрета на въезд Минниханова

Посол России: Молдавия не объяснила причины запрета на въезд Минниханова - РИА Новости, 19.04.2023

Посол России: Молдавия не объяснила причины запрета на въезд Минниханова

МИД Молдавии не объяснил причины запрета на въезд в страну главы Татарстана Рустама Минниханова, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Васнецов. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:41

2023-04-19T17:41

2023-04-19T17:41

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рустам минниханов

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. МИД Молдавии не объяснил причины запрета на въезд в страну главы Татарстана Рустама Минниханова, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Ранее глава пресс-службы правительства Даниил Водэ сообщил, что министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата и вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу. Он заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда Минниханову было отказано во въезде. "Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече, по необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдавии лиц, приглашенным на конгресс народной дипломатии", - заявил Васнецов, комментируя ситуацию с Миннихановым. Он отметил, что данные действия рассматриваются как недружественные недружественные шаги по отношению к России, они наносят ущерб двусторонним отношениям. "Сегодня мы слышали разные словосочетания в адрес этой делегации, в адрес сотрудников посольства - не очень приятные, я бы сказал нелицеприятные. Также просили дать разъяснения, в чем неподобающее поведение сотрудников, что означает это в понимании МИД, внятного ответа мы не получили, ждем ответа. Точно также как ответов и на многие другие вопросы, поставленные нами", - также заявил Васнецов.В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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россия, молдавия, рустам минниханов, мария захарова, кишинев, в мире