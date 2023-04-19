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Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2023
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14:56 19.04.2023 (обновлено: 17:44 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/zapret-1866350339.html
Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ
Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2023
Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ
Еврокомиссия может запретить поставки украинской сельхозпродукции, заявило Polskie Radio 24 со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:56
2023-04-19T17:44
цены на нефть
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валдис домбровскис
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Еврокомиссия может запретить поставки украинской сельхозпродукции, заявило Polskie Radio 24 со ссылкой на источники в Брюсселе. Этот вопрос планируется обсудить сегодня в 17:00 мск на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.Как сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подготовила предложения по урегулированию ситуации. Так, Брюссель может увеличить помощь наиболее пострадавшим фермерам из стран ЕС.В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что эти поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву дополнительно заработать.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022-го привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.В минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html
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цены на нефть, украина, польша, венгрия, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Украина, Польша, Венгрия, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ

Polskie Radio 24 сообщило о готовности Еврокомиссии запретить импорт зерна с Украины

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Еврокомиссия может запретить поставки украинской сельхозпродукции, заявило Polskie Radio 24 со ссылкой на источники в Брюсселе.
«
"Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса", — говорится в сообщении.
Этот вопрос планируется обсудить сегодня в 17:00 мск на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Как сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подготовила предложения по урегулированию ситуации. Так, Брюссель может увеличить помощь наиболее пострадавшим фермерам из стран ЕС.
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В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что эти поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву дополнительно заработать.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022-го привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.
В минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.
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