Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины, сообщили СМИ
Polskie Radio 24 сообщило о готовности Еврокомиссии запретить импорт зерна с Украины
Уборка пшеницы. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Еврокомиссия может запретить поставки украинской сельхозпродукции, заявило Polskie Radio 24 со ссылкой на источники в Брюсселе.
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"Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса", — говорится в сообщении.
Этот вопрос планируется обсудить сегодня в 17:00 мск на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Как сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подготовила предложения по урегулированию ситуации. Так, Брюссель может увеличить помощь наиболее пострадавшим фермерам из стран ЕС.
В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что эти поставки пойдут на мировой рынок и позволят Киеву дополнительно заработать.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022-го привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.
В минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.