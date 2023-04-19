https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

Запад начал осознавать свою смертельную ошибку

Запад начал осознавать свою смертельную ошибку - РИА Новости, 19.04.2023

Запад начал осознавать свою смертельную ошибку

Как это часто бывает в западном медиапространстве, самые позорные факты в отношении "золотого миллиарда" выкладываются в общественный доступ только тогда, когда РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:12

аналитика

россия

италия

германия

брикс

всемирный банк

g7

экономика

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Как это часто бывает в западном медиапространстве, самые позорные факты в отношении "золотого миллиарда" выкладываются в общественный доступ только тогда, когда их скрывать уже невозможно, но даже в этом случае неприятные признания делаются с многочисленными оговорками и оправданиями. На этой неделе Международный валютный фонд обнародовал свой доклад, в котором фиксируется давно назревший вывод о стремительно съеживающейся экономической гегемонии ведущих западных стран в лице "Большой семерки" под нарастающим давлением со стороны стран БРИКС. Выводы доклада начали срочно "полировать" все ведущие западные СМИ, но одно стало очевидным: любые победные прогнозы Запада в отношении БРИКС вообще и России в частности можно смело отправлять в мусорную корзину. В 2007 году западные эксперты обнародовали успокоительный доклад, согласно которому совокупный вклад БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в мировую экономику можно будет сравнивать с аналогичным показателем G7 не раньше 2032-го, а там, глядишь, или падишах сдохнет, или ишак.Но передовая западная экономическая мысль в очередной раз "не шмогла", и по факту оказывается: страны БРИКС догнали G7 по вкладу в мировой экономический рост уже в 2020 году, а прямо сейчас цифры, даже творчески обработанные специальными людьми, упрямо показывают, что к 2028-му на БРИКС будет приходиться не менее 35 процентов (в некоторых источниках — порядка 40) мирового ВВП (по сравнению с 27,8 процента стран G7).В подобную же ловушку западные аналитики, на самом деле озвучивающие хотелки мирового "глубинного государства", попали и с оценкой перспектив и влияния России на глобальную экономику. Как мы помним, после начала СВО на Россию было наложено больше санкций, чем на любую другую страну в истории, и главные говорящие головы на Западе с предвкушением сообщали о скором превращении российской экономики в пыль, клочья и атомы с серпом и молотом.Эта уверенность была настолько велика (ну не может же быть такого, что какая-то бензоколонка с матрешками сможет что-то противопоставить объединенной экономической мощи просвещенного Запада?!), что их аналитики даже не утруждали себя цифрами. Прогноз был один: Россия быстро и безвозвратно будет уничтожена — сначала экономически, а потом как пойдет.При этом расхожим мемом на протяжении энного количества лет было сравнение экономик России и Италии: экономика самой большой страны в мире настолько смехотворна, что не превышает экономики родины пиццы и пасты.Однако что-то пошло не так, и на глазах изумленных прогнозистов Россия не только не встала на колени, но даже и не наклонила голову. Позиции России как мировой энергетической супердержавы были еще раз подтверждены, и к этому добавилось звание мировой продовольственной сверхдержавы. На подходе — другие титулы.Прослезившись, прогнозисты начали сравнивать свои расчеты и пришли к выводу, что считали не то и не так.В итоге респектабельное издание The National Interest опубликовало посыпающую головы пеплом статью, главный вывод которой звучит так: сравнение экономик России и Италии выдает вопиющую некомпетентность западных экспертов. Если кратко, то корни этого сравнения тянутся из методики сравнения экономик по номинальному ВВП — общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных или проданных в стране в течение заданного периода времени. Действительно, в 2013 году, по данным Всемирного банка, номинальный ВВП России составлял около 2,29 триллиона долларов, а Италии — порядка 2,14 триллиона.Но, согласно признанию авторов статьи, в самом подходе была заложена принципиальная ошибка: в расчете не учитывались ни обменный курс, ни паритет покупательной способности (ППС) с поправкой на уровень жизни и производительность труда, благосостояние на душу населения и, главное, наличие в активе живых материальных ресурсов и товаров — в противовес красивым "бумажным" активам вроде стоимости мировых брендов, авторских прав и так далее.С учетом лишь этой поправки ВВП России вполне сравним с ВВП Германии (входит в десятку самых экономически развитых стран в мире): 4,81 триллиона долларов у России против 4,85 триллиона у Германии по состоянию на 2021 год.Но даже такие уточненные подсчеты не отражают реального положения дел. В эпоху кризисов на первое место выходит производство физических товаров, и тут российская экономика не только сильнее немецкой, но и более чем вдвое превосходит французскую. К этому прибавляем ключевую роль России в обеспечении всего мира энергоресурсами, важнейшими природными ископаемыми и продовольствием (не говоря уже о влиянии на глобальную безопасность) — и нам не нужны выводы умнейших мировых аналитиков, чтобы понять, какое реальное место в мире занимает наша страна.Не так давно Международный валютный фонд, подкрутив что только возможно, дал с барского плеча подарок в виде прогноза о росте экономики России по итогам 2023-го на 0,3 процента.Наверное, стоит поблагодарить уважаемых (на самом деле — нет) экспертов, отправить этот прогноз туда же, куда и остальные, спокойно продолжать работать — и побеждать: не на бумаге, а на земле.

https://ria.ru/20230418/braziliya-1865963236.html

https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230411/mvf-1864572894.html

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германия

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аналитика, россия, италия, германия, брикс, всемирный банк, g7, экономика