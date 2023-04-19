https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html

Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС

Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.04.2023

Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС

Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:51

2023-04-19T09:51

2023-04-19T09:51

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

александр уваров

сергей шойгу

алексей лихачев

запорожская аэс

westinghouse electric

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне они неинтересны, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. "Прежде всего, никаких особенных американских "ядерных технических данных" на Запорожской АЭС нет. В тех письменных претензиях, что я имел возможность видеть, говорится о двух расчетных программах (кодах) общего назначения, адаптированных Westinghouse и его партнерами под свои нужды", - сказал Уваров. Например, один из упомянутых кодов осуществляет так называемый двухгрупповой трехмерный расчет активной зоны реактора, добавил он. "Коды такого типа раньше писали аспиранты или даже студенты-старшекурсники. Я сам после выпуска из института написал нечто подобное. Так что каких-либо научных или инженерных откровений от этих кодов ждать не приходится", - пояснил эксперт. По мнению Уварова, "американцы своими письмами разыгрывают формальную карту". "Передача таких кодов иностранным заказчикам действительно требует согласия по линии системы экспорт-контроля США, и они напоминают, что в Россию эти коды официально не передавались. С другой стороны, в министерстве энергетики США не могут не знать, что интереса для российских атомщиков эти коды не представляют", - отметил собеседник агентства. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html

https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html

https://ria.ru/20230407/vzaimodeystvie-1863857962.html

россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энергодар, александр уваров, сергей шойгу, алексей лихачев, запорожская аэс, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"