https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html
Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС
Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.04.2023
Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС
Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:51
2023-04-19T09:51
2023-04-19T09:51
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
александр уваров
сергей шойгу
алексей лихачев
запорожская аэс
westinghouse electric
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне они неинтересны, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. "Прежде всего, никаких особенных американских "ядерных технических данных" на Запорожской АЭС нет. В тех письменных претензиях, что я имел возможность видеть, говорится о двух расчетных программах (кодах) общего назначения, адаптированных Westinghouse и его партнерами под свои нужды", - сказал Уваров. Например, один из упомянутых кодов осуществляет так называемый двухгрупповой трехмерный расчет активной зоны реактора, добавил он. "Коды такого типа раньше писали аспиранты или даже студенты-старшекурсники. Я сам после выпуска из института написал нечто подобное. Так что каких-либо научных или инженерных откровений от этих кодов ждать не приходится", - пояснил эксперт. По мнению Уварова, "американцы своими письмами разыгрывают формальную карту". "Передача таких кодов иностранным заказчикам действительно требует согласия по линии системы экспорт-контроля США, и они напоминают, что в Россию эти коды официально не передавались. С другой стороны, в министерстве энергетики США не могут не знать, что интереса для российских атомщиков эти коды не представляют", - отметил собеседник агентства. Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html
https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html
https://ria.ru/20230407/vzaimodeystvie-1863857962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергодар, александр уваров, сергей шойгу, алексей лихачев, запорожская аэс, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Александр Уваров, Сергей Шойгу, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Westinghouse Electric, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперт высмеял "технические данные" США на Запорожской АЭС
Эксперт заявил, что на ЗАЭС отсутствуют какие-либо особые технические данные США
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне они неинтересны, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Прежде всего, никаких особенных американских "ядерных технических данных" на Запорожской АЭС нет. В тех письменных претензиях, что я имел возможность видеть, говорится о двух расчетных программах (кодах) общего назначения, адаптированных Westinghouse
и его партнерами под свои нужды", - сказал Уваров.
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Например, один из упомянутых кодов осуществляет так называемый двухгрупповой трехмерный расчет активной зоны реактора, добавил он.
"Коды такого типа раньше писали аспиранты или даже студенты-старшекурсники. Я сам после выпуска из института написал нечто подобное. Так что каких-либо научных или инженерных откровений от этих кодов ждать не приходится", - пояснил эксперт.
По мнению Уварова, "американцы своими письмами разыгрывают формальную карту".
"Передача таких кодов иностранным заказчикам действительно требует согласия по линии системы экспорт-контроля США, и они напоминают, что в Россию
эти коды официально не передавались. С другой стороны, в министерстве энергетики США не могут не знать, что интереса для российских атомщиков эти коды не представляют", - отметил собеседник агентства.
Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом
" Алексею Лихачеву
. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре
"содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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