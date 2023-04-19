Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 19.04.2023 (обновлено: 11:05 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/zaes-1866229487.html
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС
Минэнерго США призвало Россию "не прикасаться" к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:37
2023-04-19T11:05
россия
сша
энергодар
сергей шойгу
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минэнерго США призвало Россию "не прикасаться" к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN.В распоряжении телеканала оказалось датированное 17 марта 2023 года письмо главы управления политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле, направленное гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В нем говорится, что атомная станция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".США, по информации телеканала, призвали Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по станции. Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало создать вокруг ЗАЭС зоны безопасности.
https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html
https://ria.ru/20220907/ssha-1814983392.html
россия
сша
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, энергодар, сергей шойгу, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, США, Энергодар, Сергей Шойгу, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС

CNN: Минэнерго США призвало "Росатом" не прикасаться к американским технологиям на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минэнерго США призвало Россию "не прикасаться" к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN.
В распоряжении телеканала оказалось датированное 17 марта 2023 года письмо главы управления политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле, направленное гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В нем говорится, что атомная станция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС
14 апреля, 10:00
США, по информации телеканала, призвали Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по станции. Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало создать вокруг ЗАЭС зоны безопасности.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
США в ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС
7 сентября 2022, 00:27
 
РоссияСШАЭнергодарСергей ШойгуАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала