https://ria.ru/20230419/zaes-1866229487.html

СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС

СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ: США призвали Россию "не прикасаться" к их ядерным технологиям на ЗАЭС

Минэнерго США призвало Россию "не прикасаться" к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:37

2023-04-19T07:37

2023-04-19T11:05

россия

сша

энергодар

сергей шойгу

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минэнерго США призвало Россию "не прикасаться" к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN.В распоряжении телеканала оказалось датированное 17 марта 2023 года письмо главы управления политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле, направленное гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В нем говорится, что атомная станция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".США, по информации телеканала, призвали Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно наносить удары по станции. Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало создать вокруг ЗАЭС зоны безопасности.

https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html

https://ria.ru/20220907/ssha-1814983392.html

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россия, сша, энергодар, сергей шойгу, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире