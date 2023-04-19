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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска

Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска, сообщило украинское издание "Зеркало Недели". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:08

2023-04-19T23:08

2023-04-19T23:10

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

днепропетровская область

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска, сообщило украинское издание "Зеркало Недели". Вечером в среду в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ информировали о серии взрывов в областном центре. "Днепр, наши корреспонденты сообщают об очередном громком взрыве в пригороде", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

днепропетровск

днепропетровская область

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