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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 19.04.2023 (обновлено: 23:10 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vzryv-1866485294.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска
Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска, сообщило украинское издание "Зеркало Недели". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:08
2023-04-19T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска, сообщило украинское издание "Зеркало Недели". Вечером в среду в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ информировали о серии взрывов в областном центре. "Днепр, наши корреспонденты сообщают об очередном громком взрыве в пригороде", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
днепропетровск
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Днепропетровска

Зеркало Недели: очередной взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска, сообщило украинское издание "Зеркало Недели".
Вечером в среду в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, местные СМИ информировали о серии взрывов в областном центре.
"Днепр, наши корреспонденты сообщают об очередном громком взрыве в пригороде", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:52
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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