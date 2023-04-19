https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html

В Совфеде прокомментировали предложение о дополнительных выходных в мае

В Совфеде прокомментировали предложение о дополнительных выходных в мае - РИА Новости, 19.04.2023

В Совфеде прокомментировали предложение о дополнительных выходных в мае

Предложение партии "Новые люди" сделать выходные со 2 по 5 мая – популизм "на злобу дня", партии лучше углубиться в экономическую повестку, в которой много... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:45

2023-04-19T20:45

2023-04-19T20:45

россия

иван абрамов

госдума рф

совет федерации рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Предложение партии "Новые люди" сделать выходные со 2 по 5 мая – популизм "на злобу дня", партии лучше углубиться в экономическую повестку, в которой много нерешённых вопросов, считает первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Ранее в среду в пресс-службе партии "Новые люди" сообщили РИА Новости, что вице-спикер Госдумы от Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году. "Они (партия "Новые люди" - ред.) обещали какие-то совершенно другие экономические вещи, а от перестановки выходных экономика лучше работать не станет. Поэтому я бы им посоветовал поуглубляться в повестку экономическую, там очень много вопросов, которые нужно законодательно регулировать, а праздники – это на злобу дня, чтобы привлечь внимание, не более того", - сказал он РИА Новости. По словам сенатора, это "попахивает чистым популизмом" и никак не помогает экономике, потому что "останавливаются процессы, люди вынуждены разрывать связи", а для их возобновления нужно время. Парламентарий отметил, что сегодня "не тот случай", когда можно отдыхать "столь длинное время". "У нас сегодня стоят задачи импортозамещения, у нас стоят задачи у промышленности многие", - подчеркнул законодатель. Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.

https://ria.ru/20230413/vykhodnoy-1864996732.html

https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

https://ria.ru/20230413/may-1855644309.html

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россия, иван абрамов, госдума рф, совет федерации рф, партия "новые люди"