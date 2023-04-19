https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html

Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч

Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч - РИА Новости, 19.04.2023

Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч

Правительство РФ следит за ситуацией с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке и поможет в случае, если коллегам из региона будет что-то нужно, заявила... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:43

2023-04-19T18:43

2023-04-19T18:43

россия

шивелуч

камчатка

татьяна голикова

владимир путин

владимир солодов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ следит за ситуацией с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке и поможет в случае, если коллегам из региона будет что-то нужно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе встречи губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о ситуации в регионе вокруг извержения вулкана Шивелуч и сообщил, что скорее всего обратится к правительству РФ за помощью в связи с тем, что на земле остается большой объем пепла (10-20 сантиметров). Такого пеплопада, по его словам, не было 60 лет в этом районе, поэтому нужна помощь в вопросах дополнительного диспансерного наблюдения групп риска и детского оздоровления. "За ситуацией следим, если дополнительно что-то нужно, мы, конечно, поможем", - сказала Голикова, отвечая на просьбу главы государства обратить внимание на проблему. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

россия

шивелуч

камчатка

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россия, шивелуч, камчатка, татьяна голикова, владимир путин, владимир солодов