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Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч - РИА Новости, 19.04.2023
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18:43 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html
Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч
Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч - РИА Новости, 19.04.2023
Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч
Правительство РФ следит за ситуацией с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке и поможет в случае, если коллегам из региона будет что-то нужно, заявила... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:43
2023-04-19T18:43
россия
шивелуч
камчатка
татьяна голикова
владимир путин
владимир солодов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ следит за ситуацией с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке и поможет в случае, если коллегам из региона будет что-то нужно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе встречи губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о ситуации в регионе вокруг извержения вулкана Шивелуч и сообщил, что скорее всего обратится к правительству РФ за помощью в связи с тем, что на земле остается большой объем пепла (10-20 сантиметров). Такого пеплопада, по его словам, не было 60 лет в этом районе, поэтому нужна помощь в вопросах дополнительного диспансерного наблюдения групп риска и детского оздоровления. "За ситуацией следим, если дополнительно что-то нужно, мы, конечно, поможем", - сказала Голикова, отвечая на просьбу главы государства обратить внимание на проблему. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
россия
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россия, шивелуч, камчатка, татьяна голикова, владимир путин, владимир солодов
Россия, Шивелуч, Камчатка, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Владимир Солодов
Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч

Голикова заявила, что правительство следит за ситуацией с вулканом Шивелуч на Камчатке

© Фото : Роскосмос/ВКонтактеМониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Роскосмос/ВКонтакте
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ следит за ситуацией с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке и поможет в случае, если коллегам из региона будет что-то нужно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе встречи губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о ситуации в регионе вокруг извержения вулкана Шивелуч и сообщил, что скорее всего обратится к правительству РФ за помощью в связи с тем, что на земле остается большой объем пепла (10-20 сантиметров). Такого пеплопада, по его словам, не было 60 лет в этом районе, поэтому нужна помощь в вопросах дополнительного диспансерного наблюдения групп риска и детского оздоровления.
"За ситуацией следим, если дополнительно что-то нужно, мы, конечно, поможем", - сказала Голикова, отвечая на просьбу главы государства обратить внимание на проблему.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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1 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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2 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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3 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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4 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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7 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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8 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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10 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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11 из 11

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 11

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 11

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
4 из 11

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
5 из 11

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
7 из 11

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
8 из 11

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
10 из 11

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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11 из 11
 
РоссияШивелучКамчаткаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинВладимир Солодов
 
 
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