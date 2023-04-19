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Турция ожидает открытия новых нефтегазовых месторождений в Черном море - РИА Новости, 19.04.2023
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22:41 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866481663.html
Турция ожидает открытия новых нефтегазовых месторождений в Черном море
Турция ожидает открытия новых нефтегазовых месторождений в Черном море - РИА Новости, 19.04.2023
Турция ожидает открытия новых нефтегазовых месторождений в Черном море
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в интервью TRT Haber, что ждет открытия новых месторождений газа и нефти в Черном море, по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:41
2023-04-19T22:41
экономика
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в интервью TRT Haber, что ждет открытия новых месторождений газа и нефти в Черном море, по его словам, потенциал для этого существует. В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал об открытии еще одного месторождения объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа, по его словам, достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Выступая в парламенте, Эрдоган заявлял, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля. "Черное море таит в себе большой потенциал. Оно также сулит надежду на шаги, которые мы будем предпринимать с этого момента. В течение года мы продолжим работу на Сакарьинском газовом месторождении. Затем мы сможем перейти к средней части Черного моря", - сказал Донмез в интервью TRT Haber. Ранее председатель правления и генеральный директор турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что Турция в нынешних рыночных условиях видит хороший потенциал для выхода своего черноморского газа на европейские рынки.
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866248559.html
https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html
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экономика, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Турция, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Турция ожидает открытия новых нефтегазовых месторождений в Черном море

Глава Минэнерго Турции Донмез ожидает открытия нефтегазовых месторождений в Черном море

© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıРезервуар для сбора газа из черноморских скважин
Резервуар для сбора газа из черноморских скважин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Резервуар для сбора газа из черноморских скважин. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в интервью TRT Haber, что ждет открытия новых месторождений газа и нефти в Черном море, по его словам, потенциал для этого существует.
В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал об открытии еще одного месторождения объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа, по его словам, достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Выступая в парламенте, Эрдоган заявлял, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.
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"Черное море таит в себе большой потенциал. Оно также сулит надежду на шаги, которые мы будем предпринимать с этого момента. В течение года мы продолжим работу на Сакарьинском газовом месторождении. Затем мы сможем перейти к средней части Черного моря", - сказал Донмез в интервью TRT Haber.
Ранее председатель правления и генеральный директор турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что Турция в нынешних рыночных условиях видит хороший потенциал для выхода своего черноморского газа на европейские рынки.
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ЭкономикаТурцияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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