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Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023
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Культура
 
17:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/teatr-1866401158.html
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ
Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра в связи с "вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", сообщил в среду генеральный директор учреждения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:09
2023-04-19T17:09
культура
владимир урин
владимир путин
большой театр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра в связи с "вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", сообщил в среду генеральный директор учреждения Владимир Урин. Он отметил, что постановку сняли с репертуара сразу, как нормативный акт был подписан. Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии в декабре 2022 года. Нарушение запрета грозит штрафом до 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html
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владимир урин, владимир путин, большой театр
Культура, Владимир Урин, Владимир Путин, Большой театр
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ

Спектакль "Нуреев" Серебренникова сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра в связи с "вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", сообщил в среду генеральный директор учреждения Владимир Урин.
«
"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, который называется "Изменения СМИ" и так далее, где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", – сказал Урин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, увидят ли зрители спектакль в следующем сезоне.
Он отметил, что постановку сняли с репертуара сразу, как нормативный акт был подписан.
Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии в декабре 2022 года. Нарушение запрета грозит штрафом до 10 миллионов рублей.
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