Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ

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"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, который называется "Изменения СМИ" и так далее, где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", – сказал Урин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, увидят ли зрители спектакль в следующем сезоне.