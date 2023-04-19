https://ria.ru/20230419/teatr-1866401158.html
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ
Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра в связи с "вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", сообщил в среду генеральный директор учреждения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:09
2023-04-19T17:09
2023-04-19T17:09
культура
владимир урин
владимир путин
большой театр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра в связи с "вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", сообщил в среду генеральный директор учреждения Владимир Урин. Он отметил, что постановку сняли с репертуара сразу, как нормативный акт был подписан. Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии в декабре 2022 года. Нарушение запрета грозит штрафом до 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир урин, владимир путин, большой театр
Культура, Владимир Урин, Владимир Путин, Большой театр
Спектакль "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ
Спектакль "Нуреев" Серебренникова сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ