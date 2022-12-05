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Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола
Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии, следует из данных в системе обеспечения... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:32
2022-12-05T19:24
владимир путин
общество
технологии
сергей миронов
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через:При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.Миллионные штрафыВ Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Согласно двум новым статьям в КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов для юрлиц. Иностранцу придется также заплатить до 800 тысяч рублей, либо его выдворят из страны. За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.Роскомнадзор займется мониторингомНовый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете. При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html
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владимир путин, общество, технологии, сергей миронов, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Владимир Путин, Общество, Технологии, Сергей Миронов, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
16:32 05.12.2022 (обновлено: 19:24 05.12.2022)
 
Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через:
  • фильмы;
  • книги;
  • рекламные ролики;
  • публикации в СМИ;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • компьютерные игры;
  • маркетплейсы.
При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.
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Миллионные штрафы

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.
Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Согласно двум новым статьям в КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов для юрлиц. Иностранцу придется также заплатить до 800 тысяч рублей, либо его выдворят из страны.
За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырех миллионов рублей для юрлиц.
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Роскомнадзор займется мониторингом

Новый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
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