https://ria.ru/20230419/stalingrad-1866361442.html
Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:23
2023-04-19T15:23
2023-04-19T15:43
общество
госдума рф
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты. "Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорится в тексте пояснительной записки.
https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, сталинград, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Госдума РФ, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945)
Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты.
"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорится в тексте пояснительной записки.
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