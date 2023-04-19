https://ria.ru/20230419/stalingrad-1866361442.html

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:23

2023-04-19T15:23

2023-04-19T15:43

общество

госдума рф

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставлении им правовых гарантий соцзащиты. "Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - говорится в тексте пояснительной записки.

https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html

сталинград

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, сталинград, великая отечественная война (1941-1945)