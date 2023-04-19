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WSJ: у США остался единственный способ избежать катастрофы
WSJ: у США остался единственный способ избежать катастрофы - РИА Новости, 19.04.2023
WSJ: у США остался единственный способ избежать катастрофы
Вашингтон рискует остаться в одиночестве, если продолжит придерживаться своего агрессивного внешнеполитического курса, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:07
2023-04-19T16:07
2023-04-19T16:11
в мире
цены на нефть
китай
сша
луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
энтони блинкен
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вашингтон рискует остаться в одиночестве, если продолжит придерживаться своего агрессивного внешнеполитического курса, пишет The Wall Street Journal."Бразилия, обладающая самым большим в Латинской Америке населением, экономикой и территорией, усилила взаимодействие с Китаем, а ее президент Луис Инасиу Лула да Силва пообещал совместно с Си Цзиньпином строить новый мировой порядок и призвал Евросоюз и США прекратить поставки оружия на Украину. <…> Саудовская Аравия, несколько недель тому назад заговорившая об установлении дипломатических отношений с Израилем, активизирует сотрудничество с Россией в сфере нефтедобычи", - сообщается в материале.Вашингтон пытается вернуть себе статус гегемона, а также сдержать Китай, для чего даже старается воздерживаться от традиционной критики режимов, которые не устраивают его в той или иной мере, пишет автор. В частности, во время визита во Вьетнам Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал критиковать Коммунистическую партию страны, чья политика не по душе демократам, говорится в статье. Подобная ситуация сложилась и с Филиппинами из-за их стратегически важного расположения."Содействие Филиппин абсолютно необходимо при осуществлении серьезных попыток удержать Китай от нападения на Тайвань", - указывает автор.Различные политические эксперты и разведчики в отставке стремятся показать, что проводимая Соединенными Штатами политика нотаций и санкций является прогрессивной внешней политикой, однако на самом деле постоянно вводимые новые экономические ограничения и упреки "провинившимся" странам лишь отдаляют Вашингтон от цели создать мощную антикитайскую коалицию и тем самым защитить свой статус мирового гегемона. Мир, выстроенный Белым домом, разваливается, и США рискуют остаться в одиночестве, резюмирует The Wall Street Journal.
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866248559.html
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в мире, цены на нефть, китай, сша, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, энтони блинкен, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Санкции в отношении России
WSJ: у США остался единственный способ избежать катастрофы
WSJ: США из-за проводимой ими политики санкций рискуют остаться в одиночестве
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Вашингтон рискует остаться в одиночестве, если продолжит придерживаться своего агрессивного внешнеполитического курса, пишет The Wall Street Journal.
"Бразилия, обладающая самым большим в Латинской Америке населением, экономикой и территорией, усилила взаимодействие с Китаем, а ее президент Луис Инасиу Лула да Силва пообещал совместно с Си Цзиньпином строить новый мировой порядок и призвал Евросоюз и США прекратить поставки оружия на Украину. <…> Саудовская Аравия, несколько недель тому назад заговорившая об установлении дипломатических отношений с Израилем, активизирует сотрудничество с Россией в сфере нефтедобычи", - сообщается в материале.
Вашингтон пытается вернуть себе статус гегемона, а также сдержать Китай, для чего даже старается воздерживаться от традиционной критики режимов, которые не устраивают его в той или иной мере, пишет автор. В частности, во время визита во Вьетнам Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал критиковать Коммунистическую партию страны, чья политика не по душе демократам, говорится в статье. Подобная ситуация сложилась и с Филиппинами из-за их стратегически важного расположения.
"Содействие Филиппин абсолютно необходимо при осуществлении серьезных попыток удержать Китай от нападения на Тайвань", - указывает автор.
Различные политические эксперты и разведчики в отставке стремятся показать, что проводимая Соединенными Штатами политика нотаций и санкций является прогрессивной внешней политикой, однако на самом деле постоянно вводимые новые экономические ограничения и упреки "провинившимся" странам лишь отдаляют Вашингтон от цели создать мощную антикитайскую коалицию и тем самым защитить свой статус мирового гегемона. Мир, выстроенный Белым домом, разваливается, и США рискуют остаться в одиночестве, резюмирует The Wall Street Journal.
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