https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866475267.html

Спецоперация, 19 апреля: успехи в Артемовске и новая позиция Сеула

Спецоперация, 19 апреля: успехи в Артемовске и новая позиция Сеула - РИА Новости, 19.04.2023

Спецоперация, 19 апреля: успехи в Артемовске и новая позиция Сеула

Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска в ДНР, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что согласованного отступления украинских РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:17

2023-04-19T22:17

2023-04-19T22:44

специальная военная операция на украине

украина

киев

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ян гагин

владимир сальдо

денис пушилин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска в ДНР, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что согласованного отступления украинских войск из города пока нет, выходят только малые группы. В Минобороны подчеркнули, что на донецком направлении за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Обстановка в новых регионахВласти Новой Каховки сообщили, что один человек погиб, двое ранено из-за украинского минометного обстрела. Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду велся из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам украинских войск попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, разрушив, в частности, школу в селе Васильевка, но теперь Киев пытается переложить вину за это на российские Вооруженные силы. Позиция СеулаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль сожалеет о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт. Кроме того, по его словам, все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. "Контрнаступление на четырех наравлениях"Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления.По ее словам, украинские войска начали контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Она добавила, что украинские войска "продвигаются на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях."

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

https://ria.ru/20230419/oppozitsiya-1866282810.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

киев

сша

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украина, киев, сша, ян гагин, владимир сальдо, денис пушилин, министерство обороны сша, су-25, миг-29, зрк с-300