https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866413854.html

Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО

Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО - РИА Новости, 19.04.2023

Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что оказание бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области - участникам спецоперации и их... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:45

2023-04-19T17:45

2023-04-19T17:45

челябинская область

челябинская область

россия

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что оказание бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области - участникам спецоперации и их семьям помогает системно решать многие вопросы, а распространение подобного опыта на территории России крайне актуально и своевременно. По мнению главы региона, вопросы цифровизации адвокатской деятельности и нотариата в настоящее время очень актуальны, они особенно важны, "когда на первый план выходит оказание юридической помощи, связанной с разъяснением прав и возможностей гражданам, особенно тем, кто участвует в специальной военной операции, мобилизованным, тем, кто служит по контракту". "Наша задача - делать это удобно и комфортно. И, проводя мобилизацию, мы все свои силы и ресурсы и направили на то, чтобы максимально содействовать правовой защите наших граждан. Мы в ноябре прошлого года приняли решение об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным. Знаю, что сейчас идет дискуссия о необходимости распространения такого опыта на всю страну, считаю, что это крайне актуальная задача. Бесплатная юридическая помощь дает возможность системно решать вопросы мобилизованных и их семей. Сегодня для каждого региона это ключевой момент", - сказал Текслер в среду на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству "Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации". Глава региона напомнил, что Челябинская область входит в пятерку регионов-лидеров цифровой трансформации среди всех субъектов Российской Федерации. По его словам, в орбиту цифровой трансформации также входят нотариат и адвокатура. "В процессе цифровизации юридической сферы важно активно взаимодействовать и в социальных сетях. С 2019 года на платформе социальной сети "Вконтакте" действует наша страница - бесплатная юридическая помощь в Челябинской области. Люди имеют доступ к полезной информации, в том числе к списку адвокатов, которые бесплатно оказывают юридическую помощь в регионе", - сказал Текслер. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что выбор сегодняшней темы не случаен. "Мы много говорим о правах и свободах человека. Есть ряд конституционных норм, но защита прав и свобод - это вопрос совместного ведения, где без участия региона решить очень многие вопросы невозможно. Цифровизация юридической помощи - тоже вопрос важный. Министерство юстиции очень активно занимается проектами в этой области. Есть портал Вправе.рф. Информационная система заработала в 2022 году. Есть ряд пилотных регионов, которые имеют более расширенную возможность работы с данным порталом. Мы рассчитываем на то, что со временем во всех регионах этот портал заработает на полную мощность, с его помощью можно будет получать юридическую консультации и в целом правовую помощь", - сказал он на заседании. Также на заседании член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин добавил, что сейчас во многих сферах деятельности активно внедряются современные цифровые технологии. "И в Челябинской области успешно осуществляется цифровизация деятельности адвокатуры и нотариата", - сказал он. В свою очередь, руководитель экспертной группы "Сбера" при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Борис Носко рассказал об успехах проекта "цифрового нотариата", запущенного в шести регионах России. "Единая информационная система нотариата… Можно узнать, какие нужные документы и отправить их на проверку перед посещением нотариуса… Сейчас сервис работает в пилотном режиме в шести субъектах РФ, до конца года он будет доступен по всей стране", - пояснил он. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html

https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html

https://ria.ru/20230130/negrebetskikh-1848486366.html

https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1838875311.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

челябинская область, россия, алексей текслер