https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866413854.html
Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО
Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО - РИА Новости, 19.04.2023
Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что оказание бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области - участникам спецоперации и их... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:45
челябинская область
челябинская область
россия
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что оказание бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области - участникам спецоперации и их семьям помогает системно решать многие вопросы, а распространение подобного опыта на территории России крайне актуально и своевременно. По мнению главы региона, вопросы цифровизации адвокатской деятельности и нотариата в настоящее время очень актуальны, они особенно важны, "когда на первый план выходит оказание юридической помощи, связанной с разъяснением прав и возможностей гражданам, особенно тем, кто участвует в специальной военной операции, мобилизованным, тем, кто служит по контракту". "Наша задача - делать это удобно и комфортно. И, проводя мобилизацию, мы все свои силы и ресурсы и направили на то, чтобы максимально содействовать правовой защите наших граждан. Мы в ноябре прошлого года приняли решение об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным. Знаю, что сейчас идет дискуссия о необходимости распространения такого опыта на всю страну, считаю, что это крайне актуальная задача. Бесплатная юридическая помощь дает возможность системно решать вопросы мобилизованных и их семей. Сегодня для каждого региона это ключевой момент", - сказал Текслер в среду на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству "Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации". Глава региона напомнил, что Челябинская область входит в пятерку регионов-лидеров цифровой трансформации среди всех субъектов Российской Федерации. По его словам, в орбиту цифровой трансформации также входят нотариат и адвокатура. "В процессе цифровизации юридической сферы важно активно взаимодействовать и в социальных сетях. С 2019 года на платформе социальной сети "Вконтакте" действует наша страница - бесплатная юридическая помощь в Челябинской области. Люди имеют доступ к полезной информации, в том числе к списку адвокатов, которые бесплатно оказывают юридическую помощь в регионе", - сказал Текслер. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что выбор сегодняшней темы не случаен. "Мы много говорим о правах и свободах человека. Есть ряд конституционных норм, но защита прав и свобод - это вопрос совместного ведения, где без участия региона решить очень многие вопросы невозможно. Цифровизация юридической помощи - тоже вопрос важный. Министерство юстиции очень активно занимается проектами в этой области. Есть портал Вправе.рф. Информационная система заработала в 2022 году. Есть ряд пилотных регионов, которые имеют более расширенную возможность работы с данным порталом. Мы рассчитываем на то, что со временем во всех регионах этот портал заработает на полную мощность, с его помощью можно будет получать юридическую консультации и в целом правовую помощь", - сказал он на заседании. Также на заседании член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин добавил, что сейчас во многих сферах деятельности активно внедряются современные цифровые технологии. "И в Челябинской области успешно осуществляется цифровизация деятельности адвокатуры и нотариата", - сказал он. В свою очередь, руководитель экспертной группы "Сбера" при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Борис Носко рассказал об успехах проекта "цифрового нотариата", запущенного в шести регионах России. "Единая информационная система нотариата… Можно узнать, какие нужные документы и отправить их на проверку перед посещением нотариуса… Сейчас сервис работает в пилотном режиме в шести субъектах РФ, до конца года он будет доступен по всей стране", - пояснил он. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html
https://ria.ru/20230130/negrebetskikh-1848486366.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, алексей текслер
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер
Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юрпомощи участникам СВО
Текслер назвал актуальным оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что оказание бесплатной юридической помощи жителям Челябинской области - участникам спецоперации и их семьям помогает системно решать многие вопросы, а распространение подобного опыта на территории России крайне актуально и своевременно.
По мнению главы региона, вопросы цифровизации адвокатской деятельности и нотариата в настоящее время очень актуальны, они особенно важны, "когда на первый план выходит оказание юридической помощи, связанной с разъяснением прав и возможностей гражданам, особенно тем, кто участвует в специальной военной операции, мобилизованным, тем, кто служит по контракту".
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"Наша задача - делать это удобно и комфортно. И, проводя мобилизацию, мы все свои силы и ресурсы и направили на то, чтобы максимально содействовать правовой защите наших граждан. Мы в ноябре прошлого года приняли решение об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным. Знаю, что сейчас идет дискуссия о необходимости распространения такого опыта на всю страну, считаю, что это крайне актуальная задача. Бесплатная юридическая помощь дает возможность системно решать вопросы мобилизованных и их семей. Сегодня для каждого региона это ключевой момент", - сказал Текслер в среду на выездном заседании комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и госстроительству "Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации".
Глава региона напомнил, что Челябинская область входит в пятерку регионов-лидеров цифровой трансформации среди всех субъектов Российской Федерации. По его словам, в орбиту цифровой трансформации также входят нотариат и адвокатура. "В процессе цифровизации юридической сферы важно активно взаимодействовать и в социальных сетях. С 2019 года на платформе социальной сети "Вконтакте" действует наша страница - бесплатная юридическая помощь в Челябинской области. Люди имеют доступ к полезной информации, в том числе к списку адвокатов, которые бесплатно оказывают юридическую помощь в регионе", - сказал Текслер.
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
отметил, что выбор сегодняшней темы не случаен. "Мы много говорим о правах и свободах человека. Есть ряд конституционных норм, но защита прав и свобод - это вопрос совместного ведения, где без участия региона решить очень многие вопросы невозможно. Цифровизация юридической помощи - тоже вопрос важный. Министерство юстиции очень активно занимается проектами в этой области. Есть портал Вправе.рф. Информационная система заработала в 2022 году. Есть ряд пилотных регионов, которые имеют более расширенную возможность работы с данным порталом. Мы рассчитываем на то, что со временем во всех регионах этот портал заработает на полную мощность, с его помощью можно будет получать юридическую консультации и в целом правовую помощь", - сказал он на заседании.
Также на заседании член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин добавил, что сейчас во многих сферах деятельности активно внедряются современные цифровые технологии. "И в Челябинской области успешно осуществляется цифровизация деятельности адвокатуры и нотариата", - сказал он.
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В свою очередь, руководитель экспертной группы "Сбера
" при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Борис Носко рассказал об успехах проекта "цифрового нотариата", запущенного в шести регионах России. "Единая информационная система нотариата… Можно узнать, какие нужные документы и отправить их на проверку перед посещением нотариуса… Сейчас сервис работает в пилотном режиме в шести субъектах РФ, до конца года он будет доступен по всей стране", - пояснил он.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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